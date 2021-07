Hermannová se Slukovou míří do Tokia: Být lepší než v Riu. Co soupeřky?

Na třetí olympijské hry se chystá Markéta Nausch Sluková. Podruhé se kvalifikovala po boku Barbory Hermannové. „Kvalifikační cyklus byl o rok delší. Nebylo tolik zápasů, více se trénovalo. Byla to pro mě emoční horská dráha. Teď už ale skutečně odcestujeme a doufám, že se nám podaří ukázat hezký volejbal, který jsme trénovaly, umíme a který jsme ukázaly v minulosti,“ hlásí před cestou do Tokia třiatřicetiletá Nausch Sluková.

Ve světě plážového volejbalu patří olympijský turnaj v otázce prestiže na nejvyšší stupínek. „Olympiáda je na piedestalu, jenže ve výsledku je to jen jeden turnaj a je těžké vše naplánovat, aby forma vygradovala v pravou chvíli,“ říká Nausch Sluková. „Chtěly bychom postoupit ze skupiny a vylepšit umístění z Ria. Jenže týmy a skupiny jsou vyrovnanější než kdy jindy.“

O tři roky mladší parťačka si pod pěti kruhy zahraje podruhé v kariéře. Na brazilské pláži Copacabana ji před pěti lety svazovala i nervozita. Výsledkem bylo vyřazení v předkole a konečné sedmnácté místo. „V Riu jsem nastoupila na kurt před sedm a půl tisíci diváků a byla jsem z toho docela vyjevená. Teď bude olympiáda bez fanoušků, což mě na jednu stranu mrzí, protože Japonci fandí všem a udělali by hezkou atmosféru, ale na druhou stranu to po stránce nervozity nebude taková tragédie,“ prohlašuje Hermannová.

„Třetí olympijské hry bych si chtěla užít se vším všudy, ale vzhledem k situaci to nebude možné. Zahajovací ceremoniál bez diváků, nemožnost se jít podívat na ostatní sportovce… Je to škoda, že jsme o tyto pilíře olympionismu ochuzeni. Na druhou stranu můžeme být rádi, že se olympiáda vůbec uskuteční,“ uvědomuje si Nausch Sluková. „Sportovci na to pět let makali a bylo by spousta zlomených srdcí, kdyby se to neuskutečnilo.“

Bude rozdíl hrát večer, nebo v poledne

Češky už znají soupeřky ve skupině F. Švýcarky Tanja Hüberliová a Nina Betschartová platí za favoritky. „Jsou mladší než my, ale vyhrály se do velké konzistentnosti. Jsou agresivní, mají hodně systematický styl. Dvakrát jsme s nimi hrály, vždy jeden set vyrovnaně a ve druhém jsme dostaly po čumáku. Musíme je zkusit něčím překvapit,“ má jasno Nausch Sluková.

Kvalitní soupeřkou bude i obhájkyně zlata Laura Ludwigová, která po návratu z mateřské dovolené hraje s Margaretou Kozuchovou. „Pro Lauru je to čtvrtá olympiáda, ví jak hrát na těchto turnajích, jak to dotáhnout do vítězného konce. Meggie má zkušenosti z šestkového volejbalu. V roce 2019 vyhrály světové finále v Římě. Je to tým, který má spoustu společných úspěchu,“ říká zkušenější z českého páru.

Obě české volejbalistky měří shodně 180 cm a výškovou převahu budou mít proti domácí dvojici Miki Išiiová, Megumi Murakamiová. „Jedna má asi 173 centimetrů a druhá je snad ještě menší. Je to trochu jako hrát squash. Cokoliv člověk zahraje, tak se mu stále vrací a vrací. Ony jsou zákeřné tím, že vás uběhají. Takový soupeř vás donutí k chybám,“ odhaduje Nausch Sluková sílu Japonek. „Jejich herní styl, kdy chtějí soupeře uběhat, může být v těch klimatických podmínkách náročný.“

Právě vedro může hrát zásadní roli. „Jsem teplomil, ale kolem poledne budou asi dost úmorné podmínky. Nejen teplotou, ale i vlhkostí. Člověk má pocit, jakoby hrál pod dekou. Bude obrovský rozdíl hrát od sedmi večer, nebo v poledne,“ ví Nausch Sluková.

Ze skupiny může vést cesta i přes třetí místo. Do předkola play off totiž postoupí i čtyři nejlepší ze třetích pozic každé skupiny. „Bude rozhodovat každý bod. Budeme se snažit v každém setu získat co nejvíc,“ přikyvuje Hermannová. Potvrzuje, že tým odletí do Japonska zdravotně v pořádku.

Chybí jen větší zápasová praxe. „Trénujeme s klukama, s mladšíma. Ne s Perunem a Davem, kteří by nám dali po tlamě,“ směje se Nausch Sluková. „Snažíme se imitovat herní situace. Ale uplynulý rok byl náročný, turnajů bylo pomálu. My jsme tým, který těžil z toho, že se rozehrál a pak byl v laufu.“

I z tohoto důvodu volí Nausch Sluková opatrná vyjádření vzhledem k vysněným cílům. „Jsme týmem, který umí porazit úplně každého. Na druhou stranu letos jsme odehrály tři turnaje. Nejlépe jsme byly deváté, takže si musíme srovnat očekávání,“ nabádá. „Je dobré, aby všichni okolo věděli, jak to je. Říkám na rovinu a férově: Nejsme tým, který to tam jede všechno sesekat,“ prohlašuje Nausch Sluková. „Není to tak, že cokoliv horšího než umístění v top 4 bude strašné zklamání. Tohle z nás sundá tíhu a můžeme tam překvapit. Zkrátka zahrát to nejlepší, co v nás bude.“

„České“ skupiny v Tokiu:

Ženy, skupina F:

HERMANNOVÁ, NAUSCH SLUKOVÁ, Išiiová, Murakamiová (Jap.), Hüberliová, Betschartová (Švýc.), Ludwigová, Kozuchová (Něm.).

Muži, skupina B:

Krasilnikov, Stojanovskij (Rus.), PERUŠIČ, SCHWEINER, Plavinš, Točs (Lot.), Gaston, Rubio (Mex.).