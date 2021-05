Bratři v lodi: Brutální sen! Fuksovi vyhlíží start SP i medaile z olympiády

Szeged je pro ně šťastným místem. Koncem předloňského léta v maďarské Mecce kanoistiky zvládli vyhrocené drama o olympijskou nominaci. Teď se do města u srbských hranic vrací, aby si od té doby poprvé ověřili, co jejich soupeři dělali dvě poslední zimy.

Čeká vás první mezinárodní závod za rok a půl, jak jste se za tu dobu posunuli?

Martin: „Já nevím, jestli se ještě můžu posouvat. Spíš se zaměřuju na to, abych měl největší formu v závodě, který je pro nás nejdůležitější. Předtím jsem říkal, že bych si olympiádu dal už minulý rok. Co se týče debla, rok navíc nám prospěl. Jezdí se nám dobře, časy jsou taky dobré. Ale je třeba to vyzkoušet v mezinárodním závodě. Důležitý je ostrý start, abychom viděli, jak jsou na tom ostatní soupeři.“

Petr: „Je důležité si to zkusit. Já mám porovnání, když trénuju s bráchou, který je jedním z nejrychlejších na světě. Letos jsem udělal velký kus práce. Jsem rychlejší, než jsem kdy byl. Já se na Szeged docela těším. Byl jsem tam dvakrát a závodilo se mi vždycky super. Jsou tam skvělé podmínky, fouká do zad.“

Martin: „Já se taky těším. Cítím se dobře, ale ukáže se v hlavním závodě, jestli to bude stačit na soupeře. Já doufám, že jsem ve světové špičce, a že to o víkendu prodám.“

SP v Szegedu Světový pohár v Szegedu se koná od pátku do neděle, na stejných závodech se pojede také o zbývající kvalifikační místa na olympiádu.

Dodal by vám úspěšný závod v Szegedu psychický klid?

Martin: „Určitě to dodá sílu. Pokud bychom dopadli dobře, každý dobrý výsledek přidá do tréninku, cítíte se líp, líp se vám trénuje, když vidíte, že práce je dobrá. Na druhou stranu… Žádná druhá strana! Nechci přemýšlet, že by se to nepovedlo. Dáme do toho všechno, věřím, že to dopadne dobře. I kdyby ne, budeme v práci pokračovat dál.“

Petr: „Kdyby se povedlo dobře zajet, bylo by to supr. Neúspěch by nás jen motivoval.“

Martine, stihnul jste se sžít s novou lodí?

Martin: „Na té lodi jezdím už od října, natrénoval jsem na ní tisíce kilometrů. Myslím, že na loď jsem si parádně zvyknul. Věřím, že na ní můžu být ještě rychlejší. Na té bývalé jsem jezdil od začátku kariéry, už jsem v sobě cítil potřebu udělat nějakou změnu, abych dostal nový impuls. Změnili jsme i tréninkové prostředí. Lodi stoprocentně věřím.“

Olympijské závody vás čekají za necelé tři měsíce, co byste v Tokiu rádi dokázali?

Martin: „Já bych byl spokojený, kdybych v Tokiu předvedl, na co jsem natrénoval. Všichni víme, co chci v Tokiu dokázat, a na co mám. Každý snad ví, co bych tam měl předvést. Na druhou stranu, to jsem si říkal i v Riu. Doufám, že jsem se z Ria ponaučil. Nechci si dávat cíle, zbytečně se na ně upnout, i když sny v hlavě mám. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Petr: „Já budu drzejší, rád bych si z Tokia odvezl klidně nějaký cenný kov. Bude to moje první olympiáda a každá olympiáda bude poslední. Budu se snažit podat co nejlepší výkon, hledím tu možnost co nejvíc využít.“

Martine, co říkáte na bratrovu rétoriku?

Martin (usmívá se): „Já jsem na to zvyklý. Brácha má brutální cíle, což si myslím, že je dobré. Já jsem skromnější, radši překvapím. Je to pro mě lepší, než abych byl pak smutný.“

Petr: „Neodpovídal jsem na to, na co si věřím. Co bych já chtěl, je můj sen. Chtěl bych nějakou medaili.“

Petře, jak vysoko vidíte bratra v olympijském singlu?

Petr (úsměv): „Na bráchu odpovídat nebudu, nemá to rád. Ještě bych mohl mít problém…“

MARTIN FUKSA (28 let) Největší úspěchy: Mistr světa na C1 500 metrů (2015 a 2017), vicemistr světa na C1 1000 metrů (2014, 2015, 2017 a 2018), 3. na MS na C1 500 metrů (2014 a 2018), 5. na OH na C1 1000 metrů, 9. na OH na C1 200 metrů (2016), na C1 1000 metrů mistr Evropy (2013 a 2018), 2. na Evropských hrách (2015), 3. na ME (2016), na C1 500 metrů mistr Evropy (2013 – 2018), 2. na ME (2012), na C1 200 metrů 3. na Evropských hrách (2015) PETR FUKSA (22 let) Největší úspěchy: na C2 1000 metrů 9. na MS (2019), na C2 500 metrů 5. na MS (2018), na C1 1000 metrů 3. na ME do 23 let (2019)