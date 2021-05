Dostál s parťákem bourali cestou na závody: Nám ani vybavení se nic nestalo

Kajakáři Josef Dostál a Radek Šlouf zažili pořádně strastiplnou cestu na svůj poslední předolympijský závod do maďarského Szegedu. Do Maďarska vyrazili autem a nevyhnuli se nehodě. Jsou ale v pořádku a nic jim nebrání ve startu v důležitém závodu Světového poháru.

„Stala se nám nepříjemná věc, nabourali nás na dálnici. Naštěstí se nám, ani vybavení, nic nestalo. Jen se cesta prodloužila o dvě hodiny,“ řekl Dostál.

Trojnásobný olympijský medailista patří k hlavním tvářím české výpravy pro Tokio. Sní o zlaté medaili na singlu i medaili na deblu spolu s parťákem Šloufem. V Szegedu je čeká první mezinárodní start sezony a zároveň poslední závod před odletem na olympiádu.

„Čekám od sebe dost přísné vystoupení. A to jak v singl kajaku, tak na deblu,“ tvrdí Dostál, který si v sólové lodi ověří formu. „Rád bych byl do pátého místa, s odstupem maximálně dvou vteřin za vítězem, aby to mělo směr pozitivní k olympiádě. Protivítr časy hodně ovlivní. Když bude vítr do zad, rád bych jel 3:27, když bude proťák, tak se to může lišit.“

Když pak půjde do akce s parťákem Šloufem, bude stejně náročný. „Na deblu bych byl rád, abychom se dostali do finále a předvedli jízdu, kdy budeme spokojení. To znamená, aby nám vítězové nedali moc na budku,“ hlásí.

Dostál se Šloufem se nedávno vrátili z dlouhodobého soustředění v kalifornské Chula Vistě, po návratu do Česka ale museli trénovat ve zdejším studeném jaru. Dostál se v takových podmínkách necítí ideálně a na jednom z tréninkových úseků jej dokonce Šlouf porazil. „Moc jsem z toho radost neměl, ale zase jsem rád, že je Radek tak nabitej na tenhle světák,“ směje se Dostál.

Šlouf si pochvaluje, jak se dvojici zatím osvědčil trénink v přípravě, která byla pro ně ještě náročnější než loni. „Pracovalo se víc v závodním tempu. Nejvíc jsme toho udělali na soustředění v Americe, které bylo delší než obvykle. Teď už se spíš ladilo pro světový pohár,“ říká Šlouf.

Právě v Szegedu oba na předloňském mistrovství světa vybojovali místo na olympiádě. Ve finále deblu tehdy dojeli čtvrtí. „I tady máme za cíl udělat finále a tam se poprat o co nejlepší umístění,“ říká Šlouf.