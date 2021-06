Fuksa našel „starého Martina“ a po třech letech slaví: Ještě můžu být rychlý

Měl hlad po zlatu a v posledním mezinárodním závodě před odletem na olympijské hry ho Martin Fuksa ukojil.

„Hlavně jsem rád, že jsem tak trošku porazil sám sebe. Dokázal jsem si, že umím vyhrávat závody, i takhle důležité, v plné konkurenci. Tohle je pro mě asi nejdůležitější,“ těší Fuksu.

V Poznani vyhrál na evropském šampionátu potřetí v kariéře olympijský kilometr a ukončil tak tříleté čekání na zlatý závod. Naposledy před třemi lety v Bělehradě slavil evropský titul na pětistovce i na kilometru. Od té doby na triumf čekal, i když pauzu prodloužil loňský koronavirový rok.

„Byl jsem před závodem hodně nervózní. Jakože fakt hodně. V cíli jsem se cítil úplně skvěle. Spadl mi kámen ze srdce, že můžu být ještě hodně rychlý. Doufám, že to takhle budu dokazovat ještě pár let,“ řekl Fuksa.

Na trati musel stejně jako při nedávném závodě na Světovém poháru v Szegedu bojovat s Němcem Conradem-Robinem Scheibnerem. Ten stejně jako v Maďarsku vyrazil ostře vpřed, tentokrát ho ale Fuksa dohnal a v cíli byl o sekundu a půl dřív.

„Říkal jsem si: Ty kráso! Němec mi fakt ujel už hrozně moc. Říkal jsem si, že musím naladit toho starého Martina, který byl v hlavě fakt v pohodě, jel čistě na sebe,“ líčil Fuksa. „Snažil jsem se držet svoje tempo, fakt se soustředit na sebe. Pak už jsem věděl, že na to mám, a že to dám. Cítil jsem, že Němec trochu tuhne, přiblížil jsem se mu. A pak jsem dal ten svůj finiš a tomu nestačil naštěstí nikdo. Super pocit!“

Fuksa na olympijském kilometru získal evropský titul už v letech 2013 a 2018, na pětistovce má už šest zlatých medailí a v neděli bude bojovat o další.

„Budu se zase soustředit sám na sebe, snažit se podat co nejlepší výkon a uvidíme, jak to dopadne,“ usmívá se Fuksa.

Čtyřkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, Vilém Kukačka a Jan Vorel byl stejně jako na Světovém poháru v Szegedu pátý v dosahu medailí. Závod vyhráli Němci. Od stříbrných Slováků a bronzových Rusů dělily českou posádku necelé čtyři desetiny sekundy.

„S jízdou jsme byli spokojení. Ale mrzí nás, že to je už druhý závod v letošní sezoně, kdy je to kousíček od medaile. Doufáme, že se to jednou zlomí a budeme na té správné s medailí na krku,“ řekl nejzkušenější člen posádky, dvojnásobný olympijský medailista Daniel Havel.

Kanoistka Jana Zetek postoupila ze třetího místa v semifinále do finále na olympijské dvoustovce. „Jsem ráda. Ve finále se budu soustředit na výkon. Abych věděla, že jsem do toho dala úplně všechno a sedlo mi to i po technické stránce,“ plánuje Zetek.