Dobrodružný let kajakářů Dostála a Šloufa: Hodily by se nové trenky

Kajakáři strávili poslední tři týdny na závěrečném soustředění v Susaki a do vesnice dorazili jen několik dnů před zahájením svých soutěží. Přesun z městečka v sousední prefektuře Kóči však neproběhnul úplně hladce.

„Přejezd byl strašnej,“ odfouknul si Dostál. „Cestování celkově nebylo nic moc. V šest třicet ráno jsme museli do autobusu, hodinu jsme jeli na letiště, hodinu čekali na letišti. A nejhorší byla cesta letadlem.“

Let do Tokia sice trval jenom kolem hodiny, patřil ale k těm divočejším.

„Turbulence byly větší, než jsme zvyklí. Možná je to v Tokiu normální, ale říkal jsem si, že to je přesně ten okamžik, kdy se hodí nové trenky a tričko. Já je preventivně vozím s sebou, teď jsem neměl ani jedno,“ popisoval s úsměvem Radek Šlouf.

V Susaki zažili parťáci závěrečný kemp, i tam ale museli řešit problémy. Trápily je vlny. A hlavně, kargo s jejich loděmi, které vyrazilo do světa už v květnu, stále nedorazilo do Japonska. Svaz kanoistiky tak narychlo zajistil dodávku předem připravených náhradních lodí. Problém byl především s deblkajakem

„Loď, kterou jsme posílali v květnu, tu nemáme. Ale máme tady svůj deblkajak, na kterém jsme závodili v Szegedu, a který byl původně myšlený jako rezervní. Původní loď má přijít třetího srpna a my závodíme čtvrtého, nemá smysl do toho sedat,“ vysvětlil Dostál. „Co se týká singlu, domluvili jsme se, aby mi svaz poslal loď, na které jsem absolvoval celé jaro a léto. Než přišla, dost jsem se trápil. Bylo to spojené s jetlagem, ale v Susaki taky není ideální voda. Když jsme přijeli do Tokia, vybalil jsem a okamžitě běžel na vodu. Pocity byly mnohem lepší. Spadlo ze mě velké břímě.“

V Susaki se borci, i přes koronavirová omezení, několikrát dostali člunem na ryby. Tahali ale pouze rybu fuga bakara.

„Na ryby jsme mohli, byli jsme asi čtyřikrát. Ale chytali jsme jen fugu, která se nedá jíst. Rybáři se nám smáli,“ popisoval Dostál.

První z dvojice jde do boje Dostál, kterého čeká v pondělí na singlu rozjížďka na kilometrové trati, kde patří k hlavním favoritům.

„V neděli odpoledne vyzkouším traťové tempo, abych se rozjel. V pondělí na to skočím s velkou vervou,“ slibuje Dostál.

Debl vstoupí do závodu ve středu. Zadák Radek Šlouf na začátku soustředění prodělal krizi, ale už se dostal do formy.

„První týden jsem si protrpěl, fyzicky i psychicky. Problém byl ve mně, přijel jsem hodně unavený z tréninku v Česka, do toho jetlag, testování. Do toho těžký tréninkový program. Po týdnu jsem začal být odpočatý,“ líčil Šlouf. „V Susaki jsme hodně trénovali ve vlnách. Ale z prvního tréninku na olympijském kanálu jsem byl nadšený. Podmínky byly luxusní. V pondělí si odpočinu, v úterý se budu rozjíždět a ve středu jdeme jako deblkajak na to.“