Cesta bronzového hrdiny k šermu: Rodiče z opery, podoba s Ronaldem

Řval tak, že by to možná bylo slyšet i v zaplněné hale B areálu Makuhari Messe. Jelikož na tribunách bylo jen pár desítek závodníků, trenérů a novinářů, oslavný výkřik Alexandera Choupenitche se nesl do ticha. Jako by nikdy nechtěl doznít.

„Jestli budu mít nějaké děti, dej Bůh, ony se mě nebudou ptát, jestli tu byli lidi. To je už navždy, to už mi nikdy nikdo nevezme,“ vyprávěl. „Říkal jsem to pořád. Když olympiáda bude, bude mít vítěze, stříbrného a bronzového. Tak děkuji, vzal jsem si bronz.“

Ano, je to navždy. V boji o bronzovou medaili Choupenitch skóre 15:8 přejel Japonce Takahira Šikineho a tenhle dlouhý den už bude definovat jeho kariéru. Dokázal něco výjimečného, nepředstavitelného pro dlouhou řadu generací. Český šerm čekal na olympijskou medaili od roku 1908, kdy v Londýně získal bronz v šavli Vilém Goppold z Lobsdorfu, který byl také součástí bronzového týmu.

113 let… V Čechách vládl císař pán, svět nevěděl nic o dvou světových válkách. Ještě nebyl postavený ani Titanic! Choupenitchův italský kouč Stefano Cerioni se musel smát. „113 let? To je rekord! Můj teda určitě. Moc to České republice přeju! Medaile po 113 letech je opravdu výjimečná,“ radoval se Cerioni.

Střet s těžkými vahami

Pro šerm v Česku tohle bude zlom. Fanoušci, kteří mají problém vyznat se v detailech množství olympijských sportů, si už příště snad budou pamatovat aspoň základy. Že je fleret lehká sportovní zbraň s pružnou čepelí čtvercového průřezu a menším krytem ruky, tzv. číškou. Že se elektrickému spínači na hrotu čepele, který stisknutím registruje zásah, říká aret. Že se ve fleretu boduje zásah do soupeřova trupu, vymezeném elektrickou vestou bez rukávů z elektricky vodivého materiálu. Že při současném zásahu může získat bod jen ten, který jako první zahájí útok. A že zápas končí, když jeden z šermířů získá patnáctý bod.

Choupenitch vzal strohá pravidla. Smíchal je s šikovností nejlepšího českého šermíře za celé století, přidal pořádnou dávku emocí a nezdolnost zvednout se zpátky na nohy po semifinálové porážce s pozdějším novým šampionem Cheung Ka Longem z Hongkongu. Z planše odcházel rozladěný výrokem rozhodčích při posledním zásahu.

„On se jakoby vytočil. Už měl žlutou kartu a já už neměl video. Myslel jsem, že má dostat ještě jednu žlutou, což by byla červená a zásah pro mě. Rozhodčí to nechali být,“ vysvětloval.

Na cestě turnajem potkával samé těžké váhy. Španěl Carlos Llavador vlastní bronz z MS 2018. Němec Peter Joppich je šermířská legenda, veterán se čtyřmi tituly světového šampiona. Choupenitche dostal na hranu dvou zásahů od porážky. Ve čtvrtfinále čekal naopak mladý vlčák Mohamed Hamza z Egypta, bronzový medailista z posledního mistrovství světa.

Choupenitch? Pěkné jméno

Jeho krajně neobvyklé příjmení během včerejšího rána vyskakovalo na Čechy ze zpravodajských serverů. „Je to opravdu pěkné jméno. Jsem hrdý, že je něčím zvláštní. I proto si mě lidi zapamatují,“ doufal sám šermíř už před lety. Narodil se v Brně, kam se za prací přestěhovali jeho běloruští rodiče. Oba se prosadili jako operní pěvci, otec dokonce jako sólista brněnské opery. Své původní běloruské příjmení si upravili do francouzské transkripce kvůli cestám po Evropě.

K šermu se přesunul ještě na prvním stupni základní školy od basketbalu a odmalička se mu věnoval naplno. Byl to mladík s talentem. V juniorech vyhrál mistrovství Evropy a stal se vicemistrem světa. I po přechodu k dospělým udivoval především bojovým nastavením na planši. „To je něco fenomenálního. On mi připomíná sportovce typu Cristiana Ronalda. Jemu je všechno jedno. Jde, hraje na sebe, má obrovskou vůli. Nastupuje s tím, že chce lidi seřezat, porazit, rozštípat,“ řekl kdysi Oldřich Kubišta, prezident šermířského svazu.

Tehdy byl ještě na začátku dospělé kariéry. Přesto už spolupracoval s vyhlášenými experty, italským koučem Paolem Paolettim a legendárním ruským fleretistou osmdesátých let Alexandrem Romankovem. Šermíř v něm stále rostl, v roce 2018 získal na mistrovství Evropy bronzovou medaili. Po předloňském mistrovství světa se odhodlal oslovit další legendu. Domluvil se na spolupráci s Cerionim, jenž v letech 2012 přivedl k vítězství na olympiádě italský tým a o čtyři roky později v Riu triumfoval s Rusy. Věhlasný kouč s šermířem změnil technické detaily jako pohyb nohou a timing zásahu. Hodně se spolu věnovali taktice.

„Obrovský dík patří trenérovi. Zase ukázal, že je to jeden z nejlepších trenérů na světě. Protože kam přišel, tam udělal olympijskou medaili,“ řekl Choupenitch. I v Česku. A Choupenitch je následovníkem Viléma Goppolda z Lobsdorfu.

ČESKÉ MEDAILE Z ŠERMU OH 1908 Londýn

ŠAVLE – BRONZ Vilém Goppold z Lobsdorfu ŠAVLE

DRUŽSTVO – BRONZ Vlastimil Lada-Sázavský, Vilém Goppold z Lobsdorfu, Bedřich Schejbal, Jaroslav Tuček, Otakar Lada OH 2021 Tokio FlERET – BRONZ Alexander Choupenitch

