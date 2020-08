Supervíkend skateboardingu v Praze: dva závody se spojí do jednoho

Nikdy v historii nebyla Česká republika bez závodního skateboardingu tak dlouho. Ulice a skateparky jsou plné jezdců, kteří se neustále zlepšují. Výjimkou samozřejmě nejsou ani reprezentanti, kteří se od začátku roku intenzivně připravovali na finále olympijské kvalifikace.

Motivace všechno někde ukázat je na maximu. Prostě všichni jezdci jsou připraveni na nejvyšší možné úrovni a zadržují v sobě závodního ducha, kterého budou moci vypustit právě během Supervíkendu.

Supervíkend bude obsahovat sobotní závod ČSP (Český pohár), který bude zároveň kvalifikací do nedělního MČR (Mistrovství republiky). Kromě mistrovského titulu se v neděli budou rozdávat i body do olympijské kvalifikace, což celé akci jednoznačně dodává další speciální náboj.

Český skateboardový pohár

Sobota 3. října 2020

Kategorie: U23 + dospělí (muži), U23 + dospělí (ženy)

Disciplíny:



Street Park

Otevřený závod pro všechny jezdce a jezdkyně nad 15 let

Jediný závod ČSP v roce 2020, slouží jako kvalifikátor na mistrovství ČR 4. října 2020.

Street U23+dospělí (muži a ženy)

Závodníci starší 15 let soutěží společně s dospělými a jsou součástí OH kvalifikace

Nejlepších 30 jezdců se kvalifikuje do nedělního uzavřeného závodu MČR Nejlepších 6 jezdkyň se kvalifikuje do nedělního uzavřeného závodu MČR

Park

U23 + dospělí (muži a ženy)

Závodníci starší 15 let soutěží společně s dospělými a jsou součástí OH kvalifikace

Nejlepších 12 jezdců se kvalifikuje do nedělního uzavřeného závodu MČR Nejlepších 6 jezdkyň se kvalifikuje do nedělního uzavřeného závodu MČR Vítězové si mezi sebe rozdělí 20 tisíc korun.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

STREET QUALIFICATION 11:00

PARK QUALIFICATION 13:00

PARK FINAL 14:00

STREET LADIES 15:00

STREET SEMIFINAL 15:30

STREET FINAL 16:00

BEST TRICK 17:00

VYHLÁŠENÍ 18:00





Mistrovství ČR ve skateboardingu

4. října 2020

Kategorie: U9, U14, U23+dospělí (muži), U23+dospělí (ženy) Disciplíny: Street, Park

Street a Park U9 a U14:

Start 9:00 Open závod pro děti do 9 a 14 let

Bez bodování do OH

Park U23+dospělí (muži a ženy)

Závodníci starší 15 let soutěží společně s dospělými a jsou součástí OH kvalifikace

Start 13:00

Nejlepších 12 jezdců ze sobotního (3.10.) závodu Českého poháru Nejlepších 6 jezdkyň ze sobotního (3.10.) závodu Českého poháru

Obhájcem titulu je Martin Jurášek (ženy závod loni nejely)

Závod obou kategorií je bodovaný do olympijské kvalifikace, vítězové si připíšou 3300 bodů (pro kontext, je to bodově mezi 4. a 5. místem na ME)

Street U23+dospělí (muži a ženy)

Závodníci starší 15 let soutěží společně s dospělými a jsou součástí OH kvalifikace

Start 14:00

Nejlepších 30 jezdců ze sobotního (3.10.) závodu Českého poháru Nejlepších 6 jezdkyň ze sobotního (3.10.) závodu Českého poháru Závod obou kategorií je bodovaný do olympijské kvalifikace, vítězové si připíšou 3 300 bodů

(stejně jako u Parku, je to bodově mezi 4. a 5. místem na ME)

Obhájci titulu jsou Martin Pek a Antonie Bakošová

Po závodě mužů se ještě před vyhlášením odjede neolympijská část závodu - soutěž o nejlepší trik.

Vítězové si mezi sebe rozdělí 50 tisíc Kč.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

KIDS 9:00

PARK FINALE 13:00

STREET LADIES 14:00

STREET SEMIFINAL 15:00

STREET FINAL 16:00

BEST TRICK 17:00

VYHLÁŠENÍ 18:00