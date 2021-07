Třináctiletá ninja řádí na skejtu. Nejmladší vítězkou OH těsně není

Ve třinácti letech vybojovala olympijské zlato! Japonská skateboardistka Momidži Nišijová se zapsala do historie jako druhá nejmladší vítězka Her. Primát drží americká skokanka do vody Marjorie Gestringová, které bylo při triumfu v roce 1936 v Berlíně 13 let a 269 dnů. Nišijové bude čtrnáct na konci srpna.

Skateboarding má pod pěti kruhy v Tokiu premiéru. Organizátoři tím chtějí olympiádu přiblížit nejmladší generaci. To se jim v ženské disciplíně street povedlo. Medailistkám je dohromady pouze 42 let! Vítězná Momidži Nišijová má třináct, stejně tak druhá Brazilka Rayssa Lealová. Bronzová Funa Nakajamaová z Japonska má šestnáct let.

„Žádné velké překvapení to není, tyhle holky zářily už na mistrovství světa v Římě, byly tam jako zjevení a na placku se s nimi počítalo,“ říká Jan Lankaš, předseda České asociace skateboardingu. „I naše reprezentantky jsou hodně mladé, patnáctiletá Antonie Bakošová byla na světovém šampionátu na velmi pěkném 29. místě. A hodně šikovná je i teprve desetiletá Laura Žáčková.“

Teenagerky na skateboardech zvládly obrovský tlak olympijské premiéry naprosto suverénně. Bez zábran a viditelné nervozity. Přestože je na skateboarding coby disciplínu Her stále pohlíženo přes prsty, jejich souboj bavil a byl poměrně atraktivní.

„Jsem tak šťastná, že jsem vyhrála olympiádu doma v Japonsku a ještě jako jedna z nejmladších!“ zářila Momidži Nišijová, když vysušila slzy dojetí. „Při první jízdě jsem byla hodně nervózní, ale pak jsem to začala vnímat jako jakoukoliv jinou soutěž a šlo to. Skateboarding je zábavný a zajímavý. Chci, aby si ho vyzkoušel každý. A já mám díky němu šanci být slavná. Chci vyhrát i v Paříži 2024.“

Ačkoliv se to podle stupňů vítězů nezdá, skateboarding není pouze „dětskou“ disciplínou. Pro srovnání, nejstarší účastnici finále Alexis Sabloneové je 34 let. Na létající rivalky však neměla. „Japonci brali zlato i v mužích, sám jsem se pídil po tom, kde se to v nich vzalo, protože ještě před třemi, čtyřmi lety na mezinárodní soutěže vůbec nejezdili,“ přemítá Jan Lankaš. „Pak jsme je poprvé viděli v Japonsku a čuměli jsme! Asi to mají v sobě, všichni tam jsou ninjové a karatisté, mají vynikající dispozice. A hlavou to i takhle mladé holky zvládají skvěle, klobouk dolů před nimi.“

Nejmladší olympijskou vítězkou zůstává americká skokanka do vody z třímetrového prkna Marjorie Gestringová, které bylo při triumfu v roce 1936 v Berlíně 13 let a 269 dnů. Do Berlína se nominovala jako druhá z amerického šampionátu, kde skončila za Katherine Rawlsovou. A právě s ní bojovala také na olympijské půdě před patnácti tisíci diváky o zlato. Gestringová nakonec zvítězila o necelý bod, když rozhodl poslední skok. Další Hry jí sebrala válka, v roce 1948 už se na olympiádu nekvalifikovala.

Vůbec nejmladším potvrzeným olympionikem historie byl řecký gymnasta Dimitrios Loundras, který se zúčastnil prvních Her v Aténách v roce 1896. Když na domácí půdě nastoupil v soutěži družstev na bradlech, bylo mu pouhých deset let a 218 dní. Co víc, desetiletý chlapec se stal i prvním medailistou, protože Řekové získali bronz.

Nejmladší československou vítězkou olympijské historie je Milena Duchková. Teprve jako šestnáctiletá zvítězila ve skocích z desetimetrové věže na olympiádě v Mexiku 1968. Na svůj úspěch pak navázala ještě stříbrem o čtyři roky později.

Mladí skateboardisté mají šanci historií zatřást, protože po úspěchu Nišijové se dá čekat další atak mladé krve. Tahle disciplína zřejmě zůstane součástí Her i za tři roky v Paříži, byť to zatím oficiálně potvrzeno nebylo. „Věříme, že se v programu udrží,“ říká Jan Lankaš. „I proto, že další olympiáda bude v roce 2028 v Los Angeles a to je mekka skateboardingu. Také máme šikovné mladé borce, třeba se také časem úspěchu dočkáme.“

NEJMLADŠÍ VÍTĚZKY NA OH