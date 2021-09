Nechtěla jsem, aby mi to vzal. Bilesová o šrámech na duši i utrpení na OH

Simone Bilesové to sluší i při objímání stromů • Instagram

Americká gymnastka Simone Bilesová odstoupila z Letních olympijských her 2021 • Reuters

Nejúspěšnější sportovní gymnastka historie Simone Bilesová po psychických problémech na olympijských hrách přiznala, že měla už dávno před nimi se sportem skončit. Skandál bývalého lékaře reprezentace Larryho Nassara se sexuálním zneužíváním dívek se na jejím duševním zdraví podepsal natolik, že během OH v Tokiu vzdala většinu svých soutěží. Na předchozí olympiádě v Riu de Janeiru přitom získala čtyři zlata.

„Měla jsem toho nechat už dávno před Tokiem. Když se podíváte na všechno, čím jsem si za posledních sedm let prošla, už nikdy jsem neměla být v olympijském týmu,“ řekla čtyřiadvacetiletá Američanka v rozhovoru pro New York Magazine.

Proti Nassarovi vypovídalo více než 150 žen a Bilesová už před necelými čtyřmi lety přiznala, že také ona patřila mezi jeho oběti. Nassar byl v roce 2018 za sexuální zločiny odsouzen a za mřížemi stráví zbytek života.

„Bylo toho moc. Ale nechtěla jsem připustit, aby mi vzal něco, na čem jsem od šesti let tvrdě pracovala,“ řekla Bilesová. „Snažila jsem se to vytěsnit, dokud mi to moje mysl i tělo dovolilo,“ dodala hvězdná gymnastka a majitelka rekordních 19 titulů mistryně světa.

Na hrách v Tokiu také přiznala, že má při prvcích problémy s orientací ve vzduchu. Odstoupila proto ze soutěže družstev, v níž americký tým získal stříbro. Následně se odhlásila z finále víceboje a na třech nářadích a vrátila se až na kladině a vybojovala bronz, celkově sedmou olympijskou medaili.

Již během her v Tokiu si Bilesová od sportovní veřejnosti a fanoušků vysloužila ocenění za to, že se nebála o svých psychických problémech promluvit.

