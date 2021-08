Sportovní lezení poprvé na OH: program, kdy startuje Adam Ondra?

Sportovní lezení čeká olympijská premiéra. V hlavní roli nebude chybět český lezec a čtyřnásobný mistr světa Adam Ondra. Jeho cesta do finále vede přes úspěšnou úterní kvalifikace. Co na lezce čeká v Tokiu a jaký je program lezeckých soutěží?

Program Adama Ondry na LOH 2021

Kvalifikace, 3. srpna:

10:00 - lezení na rychlost ONLINE

11:00 - bouldering ONLINE

14:10 - lezení na obtížnost ONLINE

Do Tokia se kvalifikovala dvacítka světových lezců. Ti se představí v kvalifikaci, ze které do finále projde osm nejlepších s nejnižším součinem výsledků ze všech tří disciplín. Při tomto formátu vítězství v jakékoliv disciplíně výrazně snižuje konečné skóre a tím zvyšuje šanci na dobrý výsledek.

Příklady výpočtu skóre:

1. místo (lezení na rychlost), 1. místo (bouldering), 20. místo (lezení na obtížnost) = 1x1x20 (20)

3. místo (lezení na rychlost), 3. místo (bouldering), 3. místo (lezení na obtížnost) = 3x3x3 (27)

Hlavní závod, 5. srpna:

10:30 - lezení na rychlost ONLINE

11:30 - bouldering ONLINE

14:10 - lezení na obtížnost ONLINE

Finálovou osmičku postupujících pak čeká stejný sled jako v kvalifikace, mění se však formát některých disciplín.

Disciplíny kombinace ve sportovním lezení na LOH

Kombinace se ve sportovním lezení poprvé objevila právě v programu Letních olympijských her 2021. Na základě rozhodnutí MOV zařadit tuto disciplíny do programu se pak objevila i na světových šampionátech ve sportovním lezení, poprvé v Innsbrucku roku 2018. Adam Ondra si při premiéře dolezl pro 2. místo.

Lezení na rychlost

První disciplínou je lezení na rychlost. V kvalifikaci mají účastníci dva pokusy zdolat 15 metrovou stěnu co nejrychleji, počítá se ten lepší čas. Ve finále pak lezci bojují proti sobě vyřazovacím způsobem - do čtvrtfinále jsou nasazení podle pořadí v kvalifikaci (1. proti 8., 2. proti 7., apod.), vítězové postupují do semifinále, poražené čeká boj o konečné pořadí v disciplíně ve skupině o 5. - 8. místo.

Bouldering

Při boulderingu musí lezci v kvalifikaci zdolat čtyři bouldery, na každý mají časový limit pěti minut. Ve finále pak na nejlepší osmičku čekají tři bouldery. Narozdíl od kvalifikace mají lezci možnost si trať během šestiminutové prohlídky nastudovat. Po prohlídce jsou umístěni do izolace, aby nemohli sledovat zvolenou trasu svých soupeřů.

Lezení na obtížnost

Oblíbená disciplína Adama Ondry, ve které se stal třikrát mistrem světa. Při lezení na obtížnost vyhrává závodník, který během šestiminutového limitu získá nejvíce bodů / zdolá nejvíce chytů. Závodníci mají před závodem rovněž stanovený čas na prohlídku trasy.