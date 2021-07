Lezec Ondra poprvé na OH: Vlhkost je i v laně! Speciálně na ni trénoval

PŘÍMO Z TOKIA | Sportovní lezec Adam Ondra, kterého v Tokiu čeká premiéra jeho sportu na olympiádě, už se dostal do závodní stěny v Aomi Urban Sports Parku. Ten se nachází jen pár metrů od tokijského přístavu, takže půjde o lezení ve velkém vlhku. „Je to zajímavé, ale myslím, že jsem na tohle dobře připravený,“ věří Ondra.

Ve skalách hledá ty nejtěžší možné cesty. Ve sportovním lezení je čtyřnásobným mistrem světa. Na olympijských hrách v Tokiu ale čeká fenoména strmých stěn Adama Ondru úplně nová zkušenost. O medaile bude bojovat v hybridní disciplíně kombinace. A ještě k tomu ve venkovním areálu, kde budou lezcům situaci komplikovat vedro a vlhko, v němž se budou potit ruce.

„Je tu teplo a vlhko, ale jsem na to poměrně dobře připraven. Mám za sebou dva tréninkové dny, kdy nás pustili přímo na závodiště, to znamená nejen do míst, kde se budeme rozcvičovat, ale i do speciálních tratí boulderingu a na obtížnost, kde se bude závodit. Což je poměrně dost neobvyklé, na žádném jiném závodě jsem tohle nezažil,“ líčí Ondra.

V Tokiu tuhle možnost ale ocenil. Aomi Urban Sports Park leží jen přes most od tenisového areálu Ariake, kde v krutých podmínkách posledního týdne trpěli tenisté a tenistky.

„Určitě je příjemné si vyzkoušet, jaké je lézt v tomhle teple a vlhku. Hlavně, jak se v průběh dne, večera, podvečera mění podmínky,“ pochvaluje si Ondra. Závod mu začne úterní kvalifikací, během několika hodin si v ní vyzkouší tři disciplíny kombinace. Lezení na rychlost začíná v pět hodin odpoledne zdejšího času, o hodinu později startuje bouldering a lezení na obtížnost, Ondrova parádní disciplína, přijde na řadu deset minut po deváté.

„Vlhkost v pět hodin odpoledne, kdy se koná první disciplína, je poměrně přívětivá. Po deváté hodině, kdy se bude lézt moje nejoblíbenější disciplína na obtížnost, rapidně stoupá. Je to zajímavé. Myslím, že jsem i na tohle dobře připravený,“ říká Ondra. K adaptaci na tokijské podmínky mohl využít i tréninků ve svém domácím lezeckém centru Hangar v Brně.

„Měli jsme speciální stěnu...“

„Měl jsem trošku štěstí. Když jsem se doma připravoval, některé dny byly vlhké. Všechny tréninkové prostory, které jsem měl, byly neklimatizované a byly uvnitř. V teplých a vlhkých dnech se tam utvořila poměrně slušná vlhkost,“ pochvaluje si Ondra. „Měli jsme speciální stěnu, kde jsme si to mohli vytopit a vyvlhčit do jakých podmínek jsme chtěli.“

Lezecký sport je specificky fyzicky náročný. Ale kromě toho vyžaduje také velkou mentální odolnost, která může ovlivnit techniku. „V našem sportu to není jako v maratonu, že bych se přehřál a zkolaboval. Je to spíš o tom mít tu psychickou pohodu, že se držím chytů, které jsou velmi vlhké, mám vlhké, mastné ruce, pod rukama necítím to správné tření,“ vysvětluje Ondra.

„Ale akceptuju to, je mi to jedno, lezu dál. Když budu mít pocit, že jsem teď příliš propocený, musím se zastavit a sáhnout do pytlíku s magneziem. Musím zvažovat, jestli radši ušetřím sílu a riskuju, že se smeknu, nebo se zastavím. Mohl jsem si to docela dobře vyzkoušet. Vlhkost je tady poměrně značná i v samotném laně, cvakání je o trošku pomalejší.“

Každý závodník si pro závod připravuje tzv. maglajz pytlík, kde má u pasu směs magnézia, neboli mága, které si před pokusem i během něho nanáší na ruce.

„Maglajzu mám dost. Jsou tři různé druhy od nejhrubšího, nejsuššího po měkčí. Hrubší je suché, trvá déle se s ním namágovat.

Když člověk leze dlouhou cestu, musí v maglajz pytlíku déle lovit,“ říká Ondra. „Měkké mágo ulpí na prstech, zároveň ho člověk snadno ztratí na chytech. Na samotný závod si namíchám nejlepší konzistenci, která bude třeba.“