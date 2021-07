Střelec Přívratský byl při debutu nervózní: Trenér mi promluvil do duše

Ještě letos v březnu moc nevěřil, že by si svou premiéru na olympijských hrách mohl odbýt už teď. Na konci května se ale sen stal skutečností. Díky pátému místu v malorážce a 15. ve vzduchovce na mistrovství Evropy v Osijeku si získal důvěru trenérů a mohl se začít těšit do Tokia.

„Dozvěděl jsem se to po mistrovství Evropy, které pro mě bylo úspěšné. Po něm totiž byla trenérská porada, na které se tohle probíralo, a po ní jsem se dozvěděl, že bych tady měl být. Ale abych byl upřímný, někdy do března, možná i dýl, pro mě bylo nepředstavitelné, že bych tady mohl být,“ svěřil se teprve dvacetiletý Jiří Přívratský.

I přes počáteční radost se ale snažil mírnit nadšení. „Říkal jsem si, že to chce nemít velké naděje, dokud nesedím v letadle. Člověk nikdy neví, co se může stát, hlavně v dnešní době. Měl jsem strach, abych třeba neonemocněl, nebo nepřišlo nějaké zranění. Naštěstí se nic nestalo, takže jsem se sem dostal a mám z toho velkou radost,“ usmíval se rodák z Ostravy momentálně závodící za Olymp Plzeň.

V neděli si užil svou premiéru na sportovním svátku. Ve své slabší disciplíně, vzduchové pušce, skončil v kvalifikaci na 14. příčce, do finále postupovalo osm střelců. „Jsem opravdu rád, jak to dopadlo. Asi jsem nedoufal, že by to mohlo vyjít nějak lépe, takže za mě spokojenost,“ hodnotil svůj výkon.

JIŘÍ PŘÍVRATSKÝ Sportovní střelba

Narozen: 13. března 2001 (20 let)

Výška/váha: 170 cm/70 kg

Disciplína: malorážka 3x40 ran, vzduchová puška

Klub: Olymp Plzeň

Osobní trenér: Milan Bakeš

Největší úspěchy: 5. místo na ME 2021 (malorážka 3x40), 15. místo ME 2021 (vzduchová puška), 9. místo na MSJ 2018, 5. místo na MEJ 2019 (obojí LM 60)

Jak sám dopředu počítal, na začátku bojoval s nervozitou. Pomohla mu ale včasná promluva s trenérem Jaromírem Burešem. „Nervozita byla očekávaná a taky se dostavila. Už po třetí ráně v závodě jsem si šel promluvit s trenérem, tak nějak ze sebe shodit nervozitu, což pomohlo. Promluvil mi do duše a já jsem se tím uklidnil,“ řekl Přívratský.

Jaký je tedy recept reprezentačního kouče na to, jak zbavit závodníka stresu? „Říkal mi, ať jenom dělám svoji práci, ať se soustředím na to, co mám, že nic víc se po mně nechce. Že natrénováno mám, a vím, jak správně střelbu provádět, a o tom to je.“

Stejně jako všichni ostatní by si představoval olympijské hry jinak, ale snaží se popasovat s tím, co je k dispozici. „Je trošku škoda, že se nemůžeme nikam kouknout. Ať už se jedná o Tokio jako takové, nebo i jiné sporty, to mě mrzí. Jinak je tady ale pěkně. Jen trochu moc horko,“ usmál se milovník Marvelovek.

Filmy patří i na olympiádě k věcem sloužícím k odreagování. „Díváme se na ně s klukama. Jinak tady mám knížky, takže si ve volných chvílích čtu. Ono přes den je na sluníčku takové horko, že se nic moc dělat nedá a večer se jdeme třeba proběhnout, abychom vyčistili hlavu, trošku se hýbali. Navíc docela dost času sežere cesta z olympijské vesnice na střelnici, trvá to kolem hodiny, občas přes. To jsou pak dvě hodiny, když je tady člověk nějakou dobu, tak potom toho času tolik nezbývá,“ dodal Přívratský.

Když sedne ke knize, volí většinou detektivky, teď k tomu přidal ještě četbu týkající se osobního rozvoje. „Je tam něco o tom, jak bojovat s nervozitou, protože ta moje hlava je takový můj odvěký nepřítel. Snažím se o tom něco načíst, abych s tím mohl bojovat,“ prozradil.

Za týden ho v Tokiu čeká silnější disciplína, malorážka 3x40 ran. Dodal mu k tomu nedělní výkon větší sebevědomí? „Celou dobu jsem se na malorážku těšil víc. To, že to tady bylo fajn, nemusí nutně znamenat, že tam to bude stejné. Takže v tomhle ohledu asi ne. Ale doufám, že odvedu kvalitní výkon, co se týče střelby samotné. Jak to dopadne výsledkově, to záleží na více faktorech.“