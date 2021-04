Výborná zpráva! Stolní tenista Širuček se kvalifikoval na olympiádu

Současná domácí jednička Širuček je tak druhým českých stolním tenistou, který se na hry do Japonska kvalifikoval. Navázal na Lubomíra Jančaříka, ten si místo v turnaji pod pěti kruhy zajistil před měsícem na světové kvalifikaci v Dauhá.

„Jak jsem viděl Luboše v Kataru, jakou měl vůli, tak mě neskutečně inspiroval. Podporoval mě na dálku, psali jsem si, volali a řekl mi, že mám pořád bojovat o každý míč, když to budu chtít, tak to přijde. Snažil jsem se hrát svoji hru, nesnažil jsem se myslet na to, že to je o olympiádu a jsem neskutečně vděčný, že se mi to podařilo,“ řekl Širuček v nahrávce pro média.

Širuček proměnil v postup až poslední možnost. Jako druhý nasazený evropské kvalifikace vstoupil do druhé fáze turnaje, ale vypadl ve čtvrtfinále. Ve třetí fázi se po dvou výhrách dostal do boje o olympiádu, ale s řeckým obranářem Panajotisem Jonisem prohrál 1:4. „Začal jsem perfektně, ale pak on začal být jistější, tak jsem riskoval a bohužel to nevyšlo,“ řekl.

Jako poražený semifinalista měl ještě jednu šanci se kvalifikovat a v duelu s Drinkhallem aktivní hrou uspěl. První dva sety získal jasně dvakrát 11:3, další dvě sady sice ztratil 6:11 a 8:11, ale důležitou pátou vyhrál 11:7. V posledním setu rychle vedl 6:0 a využil čtvrtý mečbol.

„Začal jsem fantasticky a říkal jsem si, že to přece není možné,“ řekl Širuček k úvodu utkání s Drinkhallem. „Kam jsem zahrál v prvním a druhém setu, tam jsem bodoval. Ve třetím a čtvrtém setu byl najednou všude, kam jsem zahrál. V pátém setu začal kazit a v šestém setu jsem naštěstí utekl, protože za stavu 10:3 začal riskovat a jsem neskutečně rád, že jsem to udržel,“ řekl.

Hana Matelová ani Karin Adámková v Portugalsku neuspěly. Česká jednička a 51. hráčka světa Matelová by se ale měla vejít mezi osmičku postupujících z žebříčku ITTF.