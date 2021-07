Djokovič zahnal noční můru, soupeři dal dres: Řekl mi moc pěkné věci

Co se mohlo zdát jako rutinní zápas, byla pro Djokoviče zkouška nervů. Vždyť když naposledy před pěti lety nastoupil na olympiádě v Riu, šokoval ho už v úvodním kole Juan Martín Del Potro.

„Jeden z nejtěžších momentů kariéry. Tehdy jsem vyplakal snad řeku,“ přiznal Srb, kterého Argentinec zdolal i v Londýně 2012 v zápase o bronz. „Teď máš šanci, protože nehraju,“ hecoval před Hrami Del Potro kamaráda.

A Djokovič skutečně dělá co může, aby udržel šanci na Golden Slam, který představují triumfy na všech grandslamech roku a olympiáda navrch. Žádný muž ještě takový výkon nezvládl, pouze Němka Steffi Grafová v roce 1988 to dokázala.

Srba nyní dělí od tohoto počinu 12 vyhraných zápasů - 5 v Tokiu, 7 na US Open. A vzhledem k tomu, s jakou vlčí hladovostí jde po kořisti, má obrovskou šanci. I když zápasy v tokijském vedru mu nesedí.

Ten první zvládl a pak si v šatně vyměnil tričko s poraženým Bolivijcem Dellienem. „U sítě mi řekl moc hezké věci,“ prozradil Srb přátelské gesto. A v povznesené náladě byl i z první srbské medaile v Tokiu, stříbro vystřílel ve vzduchové pistoli Damir Mikec.

„Fantastická zpráva. Damir musel každé ráno brzy vstávat na trénink, protože střelecká hala je daleko. Dělali jsme si z něj legraci, že s námi nemůže ponocovat. Teď má svou odměnu,“ smál se Djokovič. I on by měl Srbsku přinést za týden medaili, vše jiné než zlato by bylo v jeho podání obrovským překvapením.