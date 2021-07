Olympijská famílie: čtvrtý Fleissner na Hrách, nahradí skifařskou legendu

Další Fleissner na olympiádě! Talentovaná sportovní rodina má zase co slavit, protože veslař Jan Fleissner táhne velkou tradici dál. A na Hrách v Tokiu bude v noci na pátek dokonce první, kdo z českých olympioniků zasáhne do boje. Start rozjížďky skifu ho čeká už v půl druhé ráno českého času.

„Je to super, doma jsou strašně rádi, že jedeme se ségrou. Je to paráda, je to neskutečný. Doufám, že tam předvedu všechno, co ve mně je,“ usmíval se Fleissner, když před pár dny do Tokia odlétal.

V olympijském skifu se ocitl na poslední chvíli, když se protnulo několik silných příběhů českého veslování.

Ten první byl mrzutý. Pětinásobný mistr světa Ondřej Synek skif nejdřív uvolnil vloni na jaře, aby šel vstříc možné medailové šanci na dvojskifu s Jakubem Podrazilem. Jarní mizérie jejich lodi ho vrátila zpátky do skifu. Jen, aby zjistil, že kvůli syndromu nejasného snížení výkonu není ve stavu bojovat na olympiádě.

Synek se ale svého místa vzdal na poslední chvíli. A Jan Cincibuch, jako původně uvažovaný náhradník, už měl v té chvíli tokijskou letenku díky nově složenému dvojskifu s Podrazilem.

Co s tím? Koho nominovat? A kdo má vlastně vyplněné všechny potřebné olympijské doklady?

Fleissner, spolu s Cincibuchem někdejší juniorský mistr světa na párové čtyřce, byl připravený.

A z pozice čtvrtého náhradníka se najednou chystal do Tokia.

„Byl to velký šok, ale příjemný šok. Pořádný nával emocí. Super! Začal jsem si to uvědomovat týden po tom, co mi to oznámili pan Doleček a Ondra Synek,“ vysvětloval Fleissner. „Ondra mi říkal, ať se připravím na to, že budu překvapený.

Že je to něco jiného než závody U23. V dospělé kategorii závodím až letos. Je to velký krok. Ale Ondra říkal, že z toho nemám být nervózní, ať ukážu, co ve mně je. Ať si z ničeho nic nedělám.“

Zatímco český basketbal čekal od Her v Moskvě 1980 na návrat mužské reprezentace až doteď, mladý veslař je už čtvrtým zástupcem své věhlasné rodiny pod pěti kruhy.

Vše rozjela právě v Moskvě Irena Fleissnerová Svobodová, Janova teta, jejíž páté místo z dvoustovky prsa dodnes patří k nejlepším výsledkům českého plavání v historii.

„Bavím se s ní docela hodně. Dávala mi taky nějaké rady, vyprávěla, jak trénovala. Když něčemu nerozumím, zavolám. Učila i na FTVS, zkušenosti má velké,“ vysvětluje skifař.

V Soulu a v Barceloně závodil moderní pětibojař Tomáš Fleissner, Janův strýc. Nováčkova sestra Kristýna se na dvojskifu s Lenkou Antošovou ukázala už v Riu a v Tokiu se spolu chystají bojovat o finále.

„S Kristýnou se doma o veslování bavíme. Vyprávěla mi, jak to bylo v Riu,“ líčí Jan Fleissner. Za pár desítek hodin už si olympiádu vyzkouší i on.

„Těším se hlavně na to, že budu poprvé na skifu závodit s tou největší špičkou a na tu atmosféru. Doufám, že tam i přes opatření bude,“ říká.