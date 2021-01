Velká prognóza na rok 2021: Úspěchy, které může získat fotbal, hokej či MMA

Co čekat od sportovního roku 2021? • FOTO: Koláž iSport.cz Máme před sebou velký sportovní rok. Tedy velký odložený sportovní rok, jehož největší akce se původně měly konat loni, než koronavirus paralyzoval celý svět. Fanoušci se opravněně těší na velké úspěchy s nimi spojené emoce, které jim chyběly. A jak vyplývá z prognózy deníku Sport, mohlo by se opravdu urodit. Na EURO, mistrovství světa v hokeji, olympiádě, ale třeba i v MMA. Podívejte se sami...

EURO 2020(1) Termín: 11. června – 11. července

Odhad deníku Sport: Češi postoupí ze skupiny Tohle se dá. Třeba s odřenýma ušima, ale... Ačkoli má český výběr nedávnou neslavnou zkušenost se Skoty z Ligy národů, s nimiž dvakrát prohrál, přičemž ovšem jednou za divokých koronavirových okolností, není to zdaleka soupeř nejtěžšího kalibru. A taky Chorvaté po letech slávy prožívají horší období. Mužstvo Jaroslava Šilhavého má ve skupině šanci získat takové čtyři bodíky. A ty by přinejhorším mohly zajistit postup alespoň ze třetího místa, z něhož do osmifinále půjdou celkem čtyři nejlepší. Kdo může kvůli odkladu přijít o EURO? Škoda, Hušbauer, ale i Suchý

OH Tokio Termín: 23. července - 8. srpna

Odhad deníku Sport: 10 medailí a král Dostál Olympijské hry v Tokiu s ročním zpožděním budou, na to si vsaďte, protože už je ve vzduchu příliš mnoho peněz. A český tým fanoušky opět potěší, navzdory dalším a dalším omezením, která přípravu olympioniků pořádně zkomplikují. Z Londýna přivezli Češi deset medailí a jedna následně přišla poštou, v Riu také trefili desítku. A stejné to bude i v Tokiu. Ve výpravě bude silná vozba osobností se zlatými cíli. Životní závody si zajede kajakář Josef Dostál, vyhraje na singlkajaku a druhou medaili přidá z deblu. Zlato urvou také vodní slalomář Jiří Prskavec a sportovní lezec Adam Ondra. Útočit na něj bude i judista Lukáš Krpálek, pokud se mu podaří zařídit nutné tréninkové kempy v Japonsku, má velkou šanci. Přičtěte tenistky, sportovní střelce, kanoistu Martina Fuksu, nějaké to překvapení a medailová desítka vypadá opět velmi reálně. Josef Dostál ukázal svůj den "D". Takhle maká, aby vyhrál olympiádu

MS 2021 v hokeji Termín: 21. května – 6. června

Odhad deníku Sport: Češi přivezou medaili Klíčová otázka zní: Přijedou na šampionát hráči z NHL? Odpověď zatím není stoprocentní, ale vše nasvědčuje tomu, že ne. „Nedávám velkou šanci tomu, že tam hráče z NHL uvidíme,“ řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd. Pokud se do dějiště turnaje – ani tady zatím stále není jasné, kdo spolu s Lotyšskem bude hostitelem – sjedou opravdu jen výběry z evropských soutěží, Česku to šance na zisk medaile rozhodně zvýší. Pokud by se povedlo složit nejsilnější možný tým s borci z KHL, Skandinávie, Švýcarska a také domácí extraligy, mohl by klidně zvonit i kov nejcennější. Kanada a USA by takové šance neměly, se zbytkem by to pak bylo vyrovnané. Ale vzpomeňme si na olympiádu v Jižní Koreji. Za podobné situace Češi odjeli s bramborou.

David PASTRŇÁK Odhad deníku Sport: Vyhraje Stanley Cup Tak kolik dal zase gólů? Otázka, která spoustu fanoušků donutila v poslední sezoně hned po probuzení mrknout na výsledky NHL. Už za pár dnů by měla slovutná soutěž odstartovat nový ročník. Na jeho začátku se však budou muset čeští příznivci zaměřit na jiné koně. David Pastrňák bude ještě několik týdnů mimo. Český snajpr může být kvůli léčení operované kyčle (prasklá chrupavka) out až do března. O střelecký trůn bude znovu bojovat jen velmi těžko. V minulé sezoně nastřílel 48 gólů, s Alexandrem Ovečkinem si „rozpůlil“ Richard Trophy. Teď chtěl cílit na magickou padesátku, tuto metu však musí odložit. Boston čeká na úvod ročníku vůbec složitý test. Kromě Pastrňáka bude chybět i Brad Marchand. Rozehrát se však stihnou, v play off to pak rozbalí. Král českých sportovců pro rok 2020 David Pastrňák • Foto Jan Beneš (BPA sport marketing)

FORTUNA:LIGA Termín: 16. ledna – 29. května

Odhad deníku Sport: Slavia mistr, co Evropská liga? Už na konci podzimní části je patrné, že Slavia má domácí soutěž rozjetou podobným přesvědčivým způsobem, jakým získala titul naposledy. I tentokrát by se „sešívaní“ mohli přehoupnout přes hranici 80 bodů. Mnohem složitější, pochopitelně, bude jejich tažení Evropskou ligou. Naposledy v ní na jaře 2018 došli až do čtvrtfinále, tedy mezi osm nejlepších. Vyřadili přitom belgický Genk a obhájce trofeje Sevillu. I teď bude slávistům v cestě stát silný soupeř – Leicester. A při nejlepší vůli nejde dopředu tipovat, že se probijí dál. Nějakou šanci mají, předpoklady ale hovoří tvrdě ve prospěch soupeře. Bude to boj o zázrak, jehož je tým Jindřicha Trpišovského ovšem schopen dosáhnout... ANKETA: Který z hráčů byl na podzim ve Fortuna lize nejlepší?

Tipsport extraliga Odhad deníku Sport: Bude to Třinec Na předčasné soudy je brzo. Ostatně i třinecký šéf Ján Moder s oblibou říká, že až na konci bič práská. Nicméně už teď se dá říct, že Oceláři do aktuální sezony složili jeden z nejsilnějších a herně nejkvalitnějších kádrů v klubové historii. Tak dlouho na první utkání bez bodu v historii soutěže ještě nikdy nikdo nečekal. Obrana jak skála, ničivý útok, v němž umí skórovat všechny řady. Sestava má hloubku. Možná trochu nejistou proměnnou zůstávají brankáři. Jasně, v play off může přijít chvilková krize, výpadek formy, zranění. Aktuálně se ale těžko hledá soupeř, který by Třinec zvládl v sérii čtyřikrát porazit. Kdo by na to ale přece jen mohl mít? Například Sparta. Pražané poskládali rovněž velmi silný tým, který si postupem ročníku víc a víc sedá. Předem opomenout nesmíte ani Liberec či Plzeň. Černý kůň, který by mohl přicválat z šedé zóny? Mladá Boleslav nebo Karlovy Vary. SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 6:0. Demolice rivala v derby! Kořenář má první nulu

Tomáš SATORANSKÝ Odhad deníku Sport: Bulls má co nabídnout Nebude to pro něj lehký rok. Chicago Bulls ani tentokrát nepatří mezi jasné aspiranty na postup do play off, on sám byl už během pauzy insiderovým serverem Athletic.com považován za zboží k vytrejdování a v boji o post rozehrávače číslo 1 tahá na začátku sezony proti mladšímu Cobymu Whitovi spíše za kratší konec. Pokud se bude chtít v NBA přiblížit hezké minutáži z minulého ročníku a ještě předvést v zámoří velké věci, musí u nového kouče Billa Donovana (a nového vedení) využít každou šanci, kterou dostane, jako to dříve zvládl ve Washingtonu Wizards. Bez šancí není – na rozdíl od Whitea je od nátury borcem do týmové souhry a z jeho stylu mohou těžit i ostatní opory. To 20letý Američan příliš míč nedistribuuje a staví se sám do role jednoho z hlavních šutérů. Který styl bude mít větší úspěch a přinese víc výher, to se uvidí. Každopádně po sezoně by Satoranský měl opět svůj um uplatnit v olympijské kvalifikaci. Tomáš Satoranský přihrává přes Thomase Bryanta z Washingtonu • Foto Reuters

Tomáš SOUČEK Odhad deníku Sport: EURO a pak velké angažmá Nešel přehlédnout v české lize a nejde to v té absolutně nejlepší – anglické Premier League. Po jeho příchodu, a taky Jarroda Bowena a později i Vladimíra Coufala, nápadně stoupla bodová úspěšnost West Hamu, až o více než dvacet procent. Tým se v téhle sezoně už nelopotí o záchranu jako naposledy. A o českého záložníka se sem tam přihlásí zájemce. Nejdřív Tottenham, v polovině prosince třeba Bayern. V létě by si Souček mohl sáhnout na opravdu velké angažmá, třeba i v kombinaci s výkony na EURO... iSport podcast: Souček je klíč West Hamu. Zlepšil pohyb, jak se vyvíjí pro velkokluby?

Jaromír JÁGR Odhad deníku Sport: Ještě jeden rok! V únoru mu bude 49 let. Věk, při němž se člověku špatně vstává z postele, je celý rozlámaný. Když si zajde do posilovny, tři dny se z toho dostává. Ovšem pak jsou tady přírodní úkazy, které to mají trošku jinak. Jako Jaromír Jágr. Spousta lidí se smála, když hlásil, že chce hrát do padesátky. To se teď blíží. Za Kladno už naskočil v Chance lize, dal se do kupy. V prosinci 2021 čeká Rytíře Winter Classic ve Špindlerově Mlýně. „Musím vydržet,“ říká legenda. Konec? Nejdřív za rok. Jágr: O návratu rozhodla marodka. Cítil by se i na extraligu?

Ester LEDECKÁ Odhad deníku Sport: Na MS rychlejší a za favoritku Když je Ester Ledecká na startu, očekávejte neočekávané. Únorové MS v alpském lyžování se koná v Cortině d´Ampezzo, kde je STR zvyklá na úspěchy. Pravidelně tam vyhrává na snowboardu a předminulou zimu se jí dařilo i na lyžích, ačkoli v závěru v tréninku nepříjemně upadla. Letos půjde v rychlostních disciplínách opět nahoru. Na šampionátu už nebude žádný černý kůn, ale rovnou favoritka na umístění v TOP 5. A kdo ví, jestli ne výš… Ester Ledecká s trofejí pro vítězku superobřího slalomu ve francouzském Val d'Isere • Foto Reuters

BASKETBALISTÉ v kvalifikaci na OH Odhad deníku Sport: Boj o zázrak č. 2 V základní skupině Turecko a ve vyřazovacích bojích možná Kanada či Řecko s dvojnásobným MVP NBA Giannisem Antetokounmpem… Jestli byla jízda českých basketbalistů na MS 2019 a šesté místo historickým zázrakem, pak i zvítězit v takovéto společnosti a dostat se OH v Tokiu by nebylo o moc menší senzací. Nicméně jestli historie něco ukázala, pak nikdy nepodceňujte české lvy v čele s Tomášem Satoranským a s lišákem na lavičce Ronenem Ginzburgem. Basketbaloví hrdinové se vrátili do Prahy! Za rok budeme ještě silnější, usmíval se Satoranský

Karolína PLÍŠKOVÁ Odhad deníku Sport: S novým koučem míří výš Rok začíná Karolína Plíšková tradičně – s novým trenérem. Němec Sasha Bajin s ní má ty největší plány, grandslamové tituly, návrat na místo jedničky. V březnu jí bude už 29 let, situace je naléhavá. Stále platí, že se svým konzistentním stylem má větší šanci zazářit v žebříčku, tak špatně jako loni ale ani na grandslamech hrát nemůže. Tenistky Karolína (vlevo) a Kristýna Plíškovy jsou sice jednovaječná dvojčata, v mnoha ohledech se však liší. • Foto Michal Beránek / Sport

Josef ČERNÝ Odhad deníku Sport: Další triumf záleží na týmu Po výhře Josefa Černého v etapě na Giro d´Italia se všichni těší, co předvedou Češi na podnicích Grand Tour letos. V případě Černého bude po přestupu do týmu Deceuninck-Quick Step otázkou, na jaké závody ho tým vyšle a jakou roli bude mít. Po výhře jistě půjde i Zdeněk Štybar. Josef Černý vyhrál etapu Gira • Foto Fotobanka Profimedia

Markéta DAVIDOVÁ Odhad deníku Sport: Medaile? Otázka času Běžecky patří k nejlepším biatlonistkám na světě, ke konci roku Markéta Davidová na střelnici i zpřesnila. Přesto zatím hlavní česká naděje na své první stupně vítězů čeká. Dočká se jich v novém roce? V SP určitě. A po posledním bronzu ve smíšených štafetách přišel i čas prorazit na MS v individuálních závodech. Markéta Davidová při sprintu ve finském Kontiolahti • Foto Petr Slavík/Český biatlon