Malej a velkej porušili večerku! Velké oslavy v Tokiu, kdy budou v Česku?

PŘÍMO Z TOKIA | Dvě zlata za jeden den, to je prostě paráda. Něco takového je potřeba pořádně oslavit, s čímž čeští sportovci problém nemají. Navíc když jsou to kamarádi jako Jiří Prskavec a Lukáš Krpálek. Kajakář sice díky své výhře judistův souboj o zlato nestihl, ale v olympijské vesnici si to náležitě vynahradili. Tím, když obr Krpálek vzal vzrůstem menšího kamaráda na ramena a takhle s ním skákal ve stylu: Kdo neskáče, není Čech, to teprve začalo.

Japonsko je sice Zemí vycházejícího slunce, to tady však zapadá poměrně brzy, už před sedmou večerní. A tak v pátek, když dorazil čerstvý olympijský vítěz Jiří Prskavec do vesnice, ho vítali ostatní čeští sportovci už na osvětlené ulici. Možná o to to bylo pro něj dojemnější. A bylo vidět, že si to také patřičně užívá.

Ostatní členové českého týmu skandovali hned, jak vystoupil z auta s medailí na krku. Na chvíli se zastavil a vychutnával si tento okamžik, stejně jako pivo, které držel v ruce. Byl to takový rachot, že musel být slyšet ve velké části olympijské vesnice, a tak mnozí viděli, jak umí Češi slavit.

A co teprve, když později dorazil Lukáš Krpálek? Prskavec už byl v tu chvíli nahoře v domě, ale okamžitě seběhl dolů a s kamarádem se objali. Ten ho pak vyzdvihl na ramena a poskakoval s ním.

„Jsou to ty nejlepší scénáře. A že to ti dva, jak říkám malej a velkej, mohli oslavit spolu, tak to je fakt fajn,“ hlásil druhý den šéf české olympijské mise Martin Doktor.

„Když kluci přijeli, celý barák včetně baskeťáků vylezl ven a přivítali je. A to bylo krásné, fakt že jo. Tleskalo se, trochu se křičelo, ale v rouškách. Snažili jsme se, aby nebyly nějaké výtky. Některé věci se ale zastavit nedají, jsou to emoce a ty ke sportu patří. Aspoň v téhle podobě, když už tu nejsou diváci,“ dodal ještě dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty 1996 Doktor.

Velký dojem toto vítání udělalo také na hráče zámořské NBA Tomáše Satoranského, který si atmosféru ve vesnici pochvaloval i včera po prohrané bitvě s USA. „To jsou momenty, které člověk prožívá s ostatními sportovci a je to víc než když se jen soustředíte na výkon ve svém sportu,“ prohlásil basketbalista.

Další oslavy už pokračovaly přímo v domě, kde Češi ve vesnici bydlí. A jak už to tak bývá, tiché úplně nebyly. „V noci jsme se nějak vyspali, i když oslavy medailí byly velké. Byl trochu hluk, ale zvládli jsme to a usnuli,“ přiblížil rychlostní kanoista Josef Dostál, který v pátek do vesnice teprve dorazil. Sám ale určitě bude rád, pokud v příštím týdnu získá medaili, když ho kamarádi sportovci přivítají stejně.

Prskavec s Krpálkem si to totiž užili náramně. „Je pravda, že oslava se docela povedla. Trochu jsme porušili večerku, takže v sobotu to byl hodně náročný den. Je skvělé, když můžete svůj úspěch sdílet s někým, kdo je váš kamarád a v ten den rovněž vyhrál olympiádu. Ty emoce byly opravdu velké,“ culil se značně unavený judista, který přiznal, že v den závodu se probudil velmi brzy.

Jiří Prskavec s Lukášem Krpálkem si oslavy zlatých medailí na OH v Tokiu užili přímo ve vesnici. A spolu s nimi i ostatní členové české výpravy!







35 zobrazit galerii

O dobrých společných akcích se nezapomněl zmínit ani Prskavec. „Když máme příležitost něco s Lukášem oslavit, tak je vždycky velká legrace. Vzpomínali jsme i na Rio, kde jsme si to také hodně užili, ale tohle bylo víc. Oba jsme vyhráli ve stejný den, takže i oslava byla mnohem emotivnější a samozřejmě den po ní to bylo i trochu náročnější.“

Co měli olympijští vítězové na programu? Poté, co se alespoň trochu vyspali, je čekaly mediální povinnosti, Krpálek se v rámci pořadu Tokijská jízda na czechteam.tv alespoň projel městem, do kterého se kvůli proticovidovým opatřením žádný sportovec nedostane.

„Ale také jsem stihl na asi hodinu a půl dlouhou masáž. To mi hodně pomohlo z únavy. Od vedení Českého olympijského týmu jsem dostal ještě další ocenění (trofej ze skla od firmy Lasvit a pamětní medaili od České mincovny, která je pro zlaté medailisty vyrobena ze zlata), to bylo příjemné,“ přidal další náplň dne muž, kterému se povedlo vyhrát zlato v judu ve dvou váhových kategoriích.

Ačkoliv si přáli dostat se na některé ze sportovišť a fandit ještě českým kolegům, kvůli opatřením spojeným s onemocněním covid-19 to nebylo možné. A tak společně s dalšími usedli večer ve společenské místnosti k televizi a fandili basketbalistům a tenistce Markétě Vondroušové alespoň tam.

V neděli už je čeká cesta domů, kam by měli přiletět ve večerních hodinách. „Letíme s Krpošem oba, takže budeme mít ještě čas si to společně užít,“ prohlásil Prskavec.

Paráda, Lukáši! Famózní judista Krpálek získal pro Česko už třetí zlato z Tokia!

Fantazie! Češi mají druhé zlato, z tokijských peřejí ho vylovil kajakář Prskavec