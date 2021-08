Sex v olympijské vesnici: Ogrodníková jako lovná zvěř, bronz díky kondomu

Většina sportovců se shoduje, že v olympijské vesnici vládne speciální atmosféra. Letos je to sice v Tokiu komplikovanější kvůli proticovidovým opatřením, ale i tak funguje kouzlo setkávání hvězd nejrůznějších národností i sportů... Ale také někdy nepokrytě projevovaného zájmu o vysportovaná těla.

„Byla jsem velice překvapená, když jsem šla třeba do jídelny a ti kluci se na mě koukali jako na lovnou zvěř,“ přiznala Nikola Ogrodníková v pořadu Signály z Tokia na czechteam.tv. „Bylo to docela nepříjemný,“ dodala vyrýsovaná blondýna.

Ale pokud by prý někdo zájem měl, snahám organizátorů omezit právě sexuální kontakty mezi sportovce, by se vyhnout dokázal lehce. „Asi by se to dalo nějak udělat, jsou tady místa... není to tady nějak hlídané,“ popsala česká reprezentantka, která se neprobojovala do finále svého oštěpu. „Někdy mi přišlo, že tady lidi ani nejsou na závodě, ale spíš jen aby si užili... ty lidi tady,“ dodala.

Každopádně i organizátoři pochopili, že se jim sbližování sportovců nepodaří úplně zabránit, a do vesnice pustili dodávku „olympijských“ kondomů. A minimálně jeden z nich našel dokonalé použití.

Australanka Jessica Foxová totiž na sociálních sítích ukázala, jak s pomocí „elastického, ale pevného“ kondomu opravit kajak, s nímž pak získala bronzovou medaili. Poté ještě jako první žena v historii ovládla závod kanoistek.

Absolutním vítězem se ovšem stal uživatel Tinderu, který se díky prémiové verzi umístil přímo do středu olympijské vesnice a jen čekal, kolik sportovkyň se mu ozve...