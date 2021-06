Ogrodníková otevřeně o rozchodech i jídle: Smažák, svíčková či bramboráky

Nabušené svaly a vyrýsovaná postava, česká oštěpařka Nikola Ogrodníková (30) se mezi soupeřkami rozhodně neztratí. A jak prozradila v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport , neztratí se ani při konzumaci jídla. Když vypočítávala, co dokáže spořádat, rozesmála celý štáb. A olympijská naděje se rozpovídala i o svých tetování či rozchodech...

„Stravu si právě vůbec nehlídám, jím, co mě napadne,“ vykládala Nikola Ogrodníková Michalu Hrdličkovi. Co měla k obědu, než dorazila na natáčení? „To vám nemůžu říct,“ smála se oštěpařka. „Měla jsem dva bramboráky a nějakou pálivou směs s masem, k tomu vývar a zelí,“ popsala pak.

„Jako nutričního poradce mám svůj žaludek,“ usmívala se sportovkyně, na níž není vidět gram přebytečného tuku. A pak odrovnala celý štáb. „Předevčírem jsem měla svíčkovou, v pondělí jsem si objednala dvě jídla, a to byl řízek s bramborovým salátem a na to jsem si dala smažený sýr s hranolkama,“ popsala takovou normální večeři po tréninku.

Bramboráky, smažák i svíčková. Jím, co mě napadne, říká Ogrodníková

Tak jak se udržuje v takové formě? „Hodně trénujeme, mám to i trochu geneticky,“ zamýšlela se Ogrodníková. „Ve škole se mi děcka smály, že mi mamka místo sunaru dávala protein, tak možná proto.“

V České uličce pak s oštěpařkou Michal Hrdlička probral i její tetování, která - jak se ukázalo - jsou spojená s jejími partnery - a rozchody. Jedno z nich je famiglia, což je italsky rodina. V Itálii totiž bydlela se svým bývalým přítelem - hokejistou, s nímž se pak přestěhovala ještě do Francie.

I další tetování má spojeno se svou někdejší láskou. „A jako Adam, to je ten hokejista... Já jsem s ním byla hrozně dlouho, přes osm let, což je důležitá část života, tak nevím, proč ji mazat,“ vysvětlovala na otázku, jestli to nevadilo třeba jejímu dalšímu příteli.

Tím byl kolega oštěpař Vítězslav Veselý, který ji i jednu dobu trénoval. „Hodili jsme se k sobě, ale on už nechtěl,“ poznamenala česká olympijská naděje Ogrodníková.

Více se dozvíte v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport (repríza ve středu od 19 hodin)!

Nikola Ogrodníková skončila druhá







33 zobrazit galerii

Zklamaná Špotáková: Psali mi, ať se kouknu do občanky a táhnu