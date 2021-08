Olympijské hry v Tokiu finišují: co uplynulých 14 dnů plných napětí a emocí charakterizovalo nejvíc? Kdo na nich zazářil, na co se bude vzpomínat, a čí věty vejdou do sportovní historie? Každý den Her provázela fanoušky i Olympiáda naruby, která teď na závěr soutěží připojila tokijské shrnutí: tak třeba příště na viděnou – a nezapomeňte na heslo Kristiiny Mäki, ani na ty sportovce, kterým to třeba letos z různých důvodů nevyšlo…