Jak si v Tokiu vedli nejlépe placení sportovci: Zlato, brambory i tenisový pláč

Jak se na LOH v Tokiu dařilo nejlépe placeným sportovcům světa? • FOTO: Koláž iSport.cz Na olympiádě v Tokiu se představilo přes jedenáct tisíc účastníků. Zatímco někteří museli do svého snu sami investovat, další jsou těžce za vodou. Časopis Forbes vybral devítku sportovců, kteří v uplynulém roce vydělali nejvíc. Bonusem žebříčku je nejlépe vydělávající Čech. Jak si milionáři na olympiádě vedli? A kteří to vlastně byli? Magazín Forbes nepočítal pouze sportovní výdělky. Do žebříčku kromě hráčských smluv a prize money, tedy odměn za výhry, patří i sponzorské smlouvy. Není překvapením, že prim hraje basketbal. V elitní devítce je hned pět zástupců amerického Dream Teamu, který vybojoval zlato. Kromě basketbalu se dostalo na tenis a golf. V elitní devítce je jediná žena - japonská tenistka Naomi Ósakaová.

1. Kevin Durant 32 let (USA, basketbal) výdělek v uplynulém roce: 75 milionů dolarů výsledek z Tokia: zlato Hvězda Brooklyn Nets se ve špičkovém světle ukázala i v Japonsku. Durant vévodil statistikám, trefoval se v klíčových momentech. Právě on po zahajovací prohře s Francií (76:83) nastartoval Dream Team. Ve čtvrtfinále proti Španělsku nasázel 29 bodů, v semifinále proti Austrálii 23 bodů a ve finále proti Francii 29 bodů. Po zlatu z Londýna a Ria přidal další triumf. Dvojnásobný šampion NBA se zdatně orientuje i na poli investic. Vlastní sportovní televizní program Boardroom, má podíl ve fotbalovém týmu MLS Philadelphia Union a provozuje kapitálovou společnost Thirty Five Ventures. Kevin Durant získal v Tokiu třetí zlatou olympijskou medaili • Foto ČTK / AP / Eric Gay

2. Naomi Ósakaová 23 let (Japonsko, tenis) výdělek v uplynulém roce: 60 milionů dolarů výsledek z Tokia: třetí kolo Japonská hvězda, která slavnostně zapalovala olympijský oheň, na domácí půdě vyhořela. Ve třetím kole dvouhry ji senzačně skolila Markéta Vondroušová. „Byla strašně pod tlakem, ale bojovala celý zápas a nedávala znát emoce,“ líčila česká tenistka, která si došla pro stříbro. Ósakaová měla před olympiádou dvouměsíční herní pauzu, z Roland Garros po prvním kole odstoupila, bojuje s velkým stresem. I přesto, že v žebříčku nejlépe vydělávajících tenistek už přeskočila Serenu Williamsovou i Marii Šarapovovou. Čtyřnásobná grandslamová vítězka inkasovala 55 milionů dolarů ze sponzorských smluv (Google, Louis Vuitton či Levi’s), dalších 5 milionů na tenisových odměnách. Smutek Naomi Ósakaové po porážce s Markétou Vondroušovou • Foto Reuters

3. Damian Lillard 31 let (USA, basketbal) výdělek v uplynulém roce: 40,5 milionů dolarů výsledek z Tokia: zlato Rozehrávač Portland Trail Blazers a šestinásobný člen All-Star hrál na olympiádě poprvé. Ve finále proti Francii nasázel 11 bodů. Přitahovat umí i lukrativní marketingové smlouvy. Lillard spolupracuje se společnostmi Adidas, Gatorade, Hulu nebo 2K Sports. S Adidasem má od roku 2014 desetiletou smlouvu v hodnotě 100 milionů dolarů na svou kolekci bot Dame. Značku si buduje i rapem, vystupuje pod uměleckým jménem Dame D.O.L.L.A. Vydal už tři studiová alba ve své nahrávací společnosti Front Page Music. Slušně zpeněžit dokázal i roli Chronose ve filmu Space Jam: Nový začátek. U tohoto filmu pomáhal i se soundtrackem. Patrik Auda (vlevo) se snaží zastavit Damiana Lillarda z USA • Foto Reuters

4. Novak Djokovič 34 let (Srbsko, tenis) výdělek v uplynulém roce: 34,5 milionů dolarů výsledek z Tokia: 4. ve dvouhře, 4. v mixu V Tokiu měl jediný cíl – Golden Slam. V jednom roce chtěl vyhrát všechny čtyři grandslamy i olympiádu, což se dosud povedlo pouze Němce Steffi Grafové v roce 1988. Po odhlášení Nadala i Federera byl jasným favoritem, ale na medaili nedosáhl ve dvouhře, ani v mixu. Ve dvouhře ho v semifinále zastavil Alexander Zverev (6:1, 3:6, 1:6), v mixu nestačil s Ninou Stojanovičovou na Vesninovou s Karacevem (6:7, 5:7) „Cítím se hrozně, v každém smyslu,“ hlesl naštvaný Djokovič, který pak neuspěl ani v zápasech o bronz. Na hráčských odměnách vydělal za celou kariéru nejvíc ze všech tenistů a kromě toho se může pochlubit slušným seznamem sponzorských smluv se značkami jako jsou Lacoste, Peugeot, NetJets nebo Head. Novak Djokovič byl z konečného 4. místa hodně zklamaný • Foto ČTK / AP / Seth Wenig

5. Rory McIlroy 32 let (Irsko, golf) výdělek v uplynulém roce: 32 milionů dolarů výsledek z Tokia: 4. místo Rodák ze Severního Irska bojoval v Tokiu do posledního kola o medaili. Na zlato mu chyběly tři údery, se sedmi dalšími borci se dostal do závěrečného rozstřelu o bronz. Na cenný kov se mu dosáhnout nepodařilo, překvapivě ho urval Pchan Čchen-tsung z Tchaj-wanu, který je v golfovém světě známější pod anglickou přezdívkou C. T. Pan. Rory McIlroy, který je s Tigerem Woodsem a Philem Mickelsonem považován za jednoho z nejlepších golfistů současnosti, rozumí i marketingu. Za poslední rok vydělal 29 milionů dolarů ze sponzorských smluv, spolupracuje například se značkami Nike, Omega či UnitedHealth Group. Největší balík za golfovou výhru bral v roce 2019. Po triumfu ve FedEx Cupu inkasoval 15 milionů dolarů. Rorymu McIlroyovi těsně unikla medaile, golfista skončil v Tokiu čtvrtý • Foto Reuters

6. Devin Booker 24 let (USA, basketbal) výdělek v uplynulém roce: 30,5 milionů dolarů výsledek z Tokia: zlato Nejlepší zápas při své olympijské premiéře zahrál Booker v semifinále proti Austrálii. Vycházející hvězda NBA z Phoenixu Suns nasázela 20 bodů. Třeba proti Česku nepobyl na hřišti ani deset minut, vstřelil 5 bodů. Šikovné křídlo bývá přirovnáváno k nedávno zesnulému Kobemu Bryantovi, je nejdražším hráčem Phoenixu v historii. V roce 2018 podepsal pětiletý kontrakt na 158 milionů dolarů. Booker letos pomohl Suns do finále NBA, v něm podlehli Milwaukee Bucks. Dvakrát si zahrál All-Star Game, na sponzorských smlouvách v minulém roce vydělal 7 milionů dolarů. Mezi jeho sponzory patří Nike nebo herní série Call of Duty. Devin Booker po prohraném finále NBA rovnou naskočil do olympijského turnaje • Foto ČTK/AP

7. Kei Nišikori 31 let (Japonsko, tenis) výdělek v uplynulém roce: 30,5 milionů dolarů výsledek z Tokia: čtvrtfinále dvouhry, čtvrtfinále čtyřhry Bronzovou medaili z Ria, díky níž Nišikori ukončil 96 let čekání na olympijskou tenisovou medaili pro Japonsko, doma neobhájil. Ve dvouhře i čtyřhře skončil ve čtvrtfinále, pokaždé na raketách srbských soupeřů. Ve dvouhře padl s Djokovičem (2:6, 0:6), ve čtyřhře nestačil s Benem McLachlanem na Mektiče s Pavičem (3:6, 3:6). Ohledně financí má Nišikori uzavřené sponzorské smlouvy v hodnotě třiceti milionů dolarů převážně s asijskými značkami jako jsou Japan Airlines, Lixil a Nissin. Všechny tyto firmy byly oficiálními partnery tokijských her. Podobně jako Ósakaová byl pod velkým tlakem. Vyrovnal se s ním lépe, ale doma chtěl alespoň ve čtyřhře medaili získat. Kei Nišikori padl na domácí olympiádě s Novakem Djokovičem • Foto Reuters

8. Khris Middleton 29 let (USA, basketbal) výdělek v uplynulém roce: 27 milionů dolarů výsledek z Tokia: zlato Přezdívka Khash Money je poměrně stylová. Middleton přiletěl do Tokia jako čerstvý vítěz NBA, triumf slavil s Milwaukee Bucks. Před dvěma lety prodloužil s klubem kontrakt o pět let, má mu vynést 178 milionů dolarů. V hierarchii Bucks je týmovou dvojkou, jednička je řecká superhvězda Giannis Antetokounmpo. Middleton má uzavřené smlouvy se společnostmi Nike, Verizon, Panini nebo Unilever. V dubnu se stal spoluvlastníkem australského basketbalového týmu Brisbane Bullets. „Když jsem v roce 2019 na výjezdu s národním týmem na vlastní oči viděl, jakou mají v Austrálii vášeň pro basketbal, nadchlo mě to,“ popisoval Middleton. „Basketbal se tam neustále vyvíjí a Bullets jsou v globálním měřítku týmem, který má neuvěřitelný potenciál růstu.“ David Jelínek se snaží projít kolem Američana Khrise Middletona • Foto ČTK / AP / Charlie Neibergall

9. Jrue Holiday 31 let (USA, basketbal) výdělek v uplynulém roce: 23 milionů dolarů výsledek z Tokia: zlato I pro defenzivního univerzála byla japonská olympiáda premiérou pod pěti kruhy. Do národního týmu se dostal dvanáct let poté, co si poprvé zahrál NBA. Prestižní soutěž letos s Milwaukee Bucks vyhrál. Před čtyřmi lety rozjezd NBA vynechal, staral se o nemocnou manželku (nádor na mozku). „Moje rodina má před basketbalem přednost, žena je pro mě nejdůležitější na světě,“ vysvětloval v emocích. Na začátku letošního roku podepsal s Milwaukee čtyřletou smlouvu na 134 milionů dolarů. Sponzorsky spolupracuje s firmami Nike, Microsoft, ONYX. Momentous, Amp nebo Panini. Tomáš Satoranský bráněný Američanem Jruem Holidayem • Foto ČTK / AP / Charlie Neibergall