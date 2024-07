Král Léon zase překonal Phelpse. Může být lepší, řekl kouč. Volal Macron!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Velký Michael Phelps se se svým šedivějícím vousem dívá na olympijský bazén v La Defénce Areně z jejích tribun a dějiny stále dál drtí jeho kdysi neporazitelné dědictví. Francouzský hrdina Léon Marchand v neděli na dlouhé polohovce překonal Phelpsův olympijský rekord za pomoci jeho životního kouče Boba Bowmana. A halou zněla silná a dojemná Marseillaisa. Francouzský prezident Emmanuel Macron zažil v posledních týdnech těžké časy, ale v neděli večer měl se svou rodinou co slavit.

„Zavolal mi, řekl mi, že se dívali na finále a všichni křičeli do telefonu,“ smál se León Marchand.

Francouzská hlava státu se v neděli večer přidala k poctě sedmnáctitisícového publika v hale, které skvělému dvaadvacetiletému mladíku dalo pocítit, co znamená láska Francie.

Diváci si celý večer hráli s podobou Marchandova křestního jména Léon a neúnavně ho vkládali do melodických popěvků. Když skočil do vody k úvodnímu úseku motýlkem, hala hromově vydechla a pak začala bouře. Utichala jen na chvilku během Marchandových prsou, když měl zrovna hlavu pod vodou, aby se ozvala o to víc, když se vynořila. Při závěrečném kraulu, v němž hrdina reálně útočil na svůj světový rekord, se pak rozpoutalo čiré šílenství.

„Bylo to skvělé. Americká olympijská kvalifikace se konala na fotbalovém stadionu a publikum bylo docela hlučné, ale ne takhle. Bylo to super cool. Každý fandil Léonovi a zaslouženě. Byla pro mě čest plavat s ním,“ řekl bronzový Američan Carson Foster.

V závěrečné padesátce ve skutečnosti neplaval s ním, ale o skoro deset metrů za ním. Marchand nakonec dorazil do cíle v čase 4:02,95 minuty, tak rychle, jak ještě nikdo neplaval. Jen on sám před rokem na mistrovství světa ve Fukuoce, kde časem 4:02,50 připravil Michaela Phelpse o jeho poslední světový rekord. Tentokrát mu sebral rekord olympijský, v tomhle ohledu ještě slavnému Američanovi zbývají dva výkony na čtyřstovce kraulem a na krátké polohovce.

Marchand je v Paříži v klasické pozici národního hrdiny a tváře olympiády, nepřipustil ale, aby ho tlak přibil k zemi. Metry drtil před sebou až do cíle. Po čtyřminutové fušce měl ještě dost sil, aby vyskočil z vody, v gestu triumfátora se posadil na dráhu a zaťal svaly.

„Bude asi chvíli trvat, než mi dojde, že jsem olympijský šampion. Začal jsem si to uvědomovat, když jsem byl na stupních a sdílel jsem ten moment se všemi lidmi, kteří mi fandili,“ řekl Marchand, kterému při ceremoniálu gratuloval i bývalý biatlonista Martin Fourcade. „Měl jsem husí kůži. Jsem dnes hrdý na sebe i na to, že jsem Francouz.“

Potěšil i svého kouče Boba Bowmana, architekta legendární Phelpsovy kariéry, jenž teď pomáhá jeho nástupci.

„Může být lepší, ještě nedosáhl svého potenciálu. Řadím ho na vrchol, protože je komplexní balíček. Má rychlost, vytrvalost a umí to i pod vodou,“ řekl Bowman.