Djokovič vykoukl… A davy ho málem umačkaly. Mluví o životním úspěchu

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Když je kolem někoho poprask, připodobňovalo se to k beatlemánii. Zvykejte si na změnu. Je tady novakománie! Alespoň to tak vypadalo poté, co Novak Djokovič splnil svoji olympijskou misi. Získal vysněné zlato. „Když se nad tím vším zamyslím, tak tohle je pravděpodobně největší úspěch v mojí kariéře,“ říkal na tiskové konferenci, při níž ke stolu usedl obmotaný v srbské vlajce. A než do sálu přišel, bodyguardi měli co dělat, aby ho uchránili.