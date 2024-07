Plavání, či slalom? Dilema u Satkové vyřešil pes. Na nervozitu Včelí medvídci

Medaile z vodního slalomu? Nejvíc všichni sází na Jiřího Prskavce, obhájce zlata z Tokia. Ale pozor, v závětří číhá velký český talent v ženském startovním poli. Singl kanoistka Gabriela Satková může být ve Vaires-sur-Marne velmi milým překvapením. Přitom nebýt jedné, v tu chvíli velmi nepříjemné, okolnosti, možná by závodila s Barborou Seemanovou a dalšími plavci. Ani její starší sestra Martina, také slalomářka, nezahálí. Teď je na cestě do Paříže na kole!

Osud si někdy vybere opravdu pozoruhodné způsoby, jak vás nasměrovat na správnou cestu. Singl kanoistka Gabriela Satková si užívá svou první účast pod pěti kruhy. Právě díky vodnímu slalomu může poznat speciální pocity, které sportovci nabízí jedině tato mega akce. Paradoxem je, že je to zásluhou velmi nepříjemného momentu, kdy si v první chvíli myslela, že přišla o oko.

Bylo jí třináct let, když se měla rozhodnout, zda se bude plně věnovat plavání, ke kterému ji přivedl otec, nebo vodnímu slalomu. Tehdy si rodina pořídila psa. Nebylo to už vyloženě štěně, přesto byl velmi přítulný, a tak si s ním malá Gabča ráda hrála.

„Stála jsem nad ním, hladila ho a on z ničeho nic vyskočil a kousl mě do slzného kanálku. Naštěstí oko jako takové minul, i když jen o milimetry. V tu chvíli jsem neviděla, strašně to krvácelo, bála jsem se, že jsem o oko přišla, ale naštěstí ne. Brácha mě hned odvezl do nemocnice, musela jsem podstoupit operaci a po ní nemohla do chlorované vody. Takže jsem delší dobu neplavala a řekla si, že to za mě osud rozhodl a už jsem se k plavání nevrátila,“ vzpomíná nyní dvaadvacetiletá sportovkyně.

„Díky tomu jsem zůstala u vodního slalomu a jsem za to hrozně ráda,“ usmívá se rodačka z Brna.

Aby ne. V kanoi se jí náramně daří, je pravidelnou členkou reprezentačního výběru a posbírala už několik mezinárodních medailí. V roce 2021, kdy jí bylo teprve 19 let, vybojovala bronz na mistrovství světa, ještě o rok dřív slavila dokonce zlato na evropském šampionátu.

A tato sezona je z říše snů. I díky stříbru na ME ve Slovinsku získala právo stratu v olympijské Paříži, na domácím Světovém poháru v pražské Troji kralovala a stejně tak na začátku července na svém posledním MS v kategorii do 23 let.

„To, že jsem se nominovala na OH, je pro mě hodně a beru to jako dosavadní největší úspěch. Takže už teď je pro mě tahle sezona nejúspěšnější v kariéře,“ říká nadšeně svěřenkyně mladého trenéra Ondřeje Cvikla, švagra Jiřího Prskavce.

Právě ten dával mladým kolegyním, vedle Satkové ještě Antonii Galuškové, důležitou radu: „Stále jim říkám, ať si první účast hlavně užijí, pořádně to všechno i okolo vnímají. První olympiáda je speciální, vím to moc dobře. Na té druhé už jsem měl i sám od sebe velká očekávání a bylo to úplně jiné.“

Žertíky i povídání o blbostech

Studentka Mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze se takové rady rozhodně hodlá držet. „Jsem strašně ráda, že mi to Jířa řekl. Bylo to pro mě uklidnění, že když to říká on, tak to tak je. To, že můžeme poslouchat někoho, kdo už jede potřetí na OH, je pro nás hodně vzácné a důležité. Když jedeme poprvé, vůbec nevíme, co čekat, oni s Lukášem Rohanem už to znají a to, že se s námi o to podělí, je pro mě strašně moc,“ uvědomuje si milovnice komedií.

Slov olympijského vítěze se hodlá držet, ovšem neznamená to, že nebude před startem nervózní. To je totiž vždycky. „Jsem velký nervák,“ přitakává. Současně ale hned prozrazuje svůj recept, jak ze sebe nepříjemné pocity setřást.

„Snažím se na to kouknout trošku s nadhledem. Říkám si, že je to jenom závod, že v životě jsou důležitější věci a tohle dělám pro radost. To většinou zabere. Jinak pomáhají cvičení nebo nějaká sranda. Trenér se snaží dělat žertíky, případně se s někým bavím o blbostech, a to mě hrozně uklidňuje,“ připomíná i jeden z důvodů, proč se rozhodla pro mladého kouče - při tréninku i před závody potřebuje uvolněnou atmosféru.

A když zrovna není po ruce trenér, pomůže si od nervozity písničkami. Třeba loni při SP v Troji si prý před závodní jízdou zazpívala Prodavače od Michala Tučného. „Když si zpívám a soustředím se na text, tak nejsem schopná vnímat, co říká komentátor. A to mi strašně pomáhá,“ vysvětluje.

Oblíbená píseň? Žádná taková není, je to podle aktuálního rozpoložení. „Prostě co mě zrovna napadne. Nedávno jsme si povídaly s jednou masérkou, kterou znám odmalička, a ona tam měla dceru. Tak jsme se bavily, na jaké pohádky kouká, a prý že na čmeláky. A mě potom před závodem hrálo v hlavě Na políčku v jetelíčku. Ještě se mi vybavila jedna sloka, kterou jsem zapomněla, takže jsem z toho měla radost,“ směje se sympatická hnědovláska.

Vodní slalom je u Satků rodinný sport, závodí i starší sestra Martina (25 let). Sourozenecké pouto u nich funguje spolehlivě. Když se Gabriele podařilo vyhrát závod v Troji, skočila za ní Martina do trojského vodáckého kanálu a slavila s ní. V těchto dnech podniká ještě větší sportovní výzvu. Se svým přítelem jede ségru podpořit přímo do Paříže. Ale na kole!

„Ride to Paris. 1100 km na kole za 5 dní. Cíl: Stihnout dojet do Paříže podpořit ségru na olympiádu,“ dala na svůj Instagram příspěvek Martina Satková. Ve čtvrtek se na trase vyskytly potíže, kdy bylo potřeba opravit řazení, což zabralo zhruba sedm hodin. Nic však nevzdává.

„Jsem ráda, že mě Marťa chce podpořit, ale i kdyby nestihla dojet, hlavní pro mě je, že bude v pořádku,“ vzkazuje Gabriela.

Gabriela Satková

Narozena: 2. prosince 2001 (22 let)

2. prosince 2001 (22 let) Disciplína: vodní slalom – C1 (singl kanoe)

vodní slalom – C1 (singl kanoe) Klub: Victoria VSC

Victoria VSC Trenér: Ondřej Cvikl

Ondřej Cvikl Největší úspěchy: 1. místo na MS U23 (2024), 3. místo na MS (2021), 1. místo na ME (2020), 2. místo na ME (2024), 1. místo v závodu SP (2022 Pau, 2024 Praha)

Satková v akci