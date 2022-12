Ukrajinská biatlonistka o závodění za války: Kdykoliv nás můžou povolat

V biatlonovém světě patří mezi ty zkušenější. Olena Bilosjuková, dříve Pidhrušná, ale ví, že v životě jejím a jejích krajanů jsou teď mnohem důležitější věci. Ukrajinská sportovkyně sice objíždí závody Světového poháru, její myšlenky jsou ale s rodinou, která zůstává na Ukrajině, a hlavně bratrem, jenž šel přímo do boje. „I když teď jezdíme po SP, počítáme s tím, že nás každý den mohou povolat do armády,“ uvědomuje si žena, která se svou zem snaží všemožně podporovat.

Minulá sezona pro ni skončila olympijskými hrami v Pekingu. Jen pár dní po nich ruská vojska vpadla do rodné země biatlonistky Oleny Bilosjukové. Záhy i ona, jakožto sportovkyně armádního klubu, obdržela povolávací rozkaz.

„V Pekingu jsem onemocněla covidem, takže jsem byla v izolaci, a až ke konci Her jsem se mohla zapojit. Zaběhla jsem si aspoň štafetu, pak jsem nesla vlajku při zakončení a jen pár dnů nato se ocitla ve válce. Čtyřiadvacátého jsem dostala povolávací rozkaz do armády. I když dnes jezdíme po Světových pohárech, počítáme s tím, že nás každý den mohou povolat do armády a zpátky na Ukrajinu. Nikdy nevíte. Proto žijeme jen každým novým den, den za dnem,“ řekla při SP v Hochfilzenu v povídání pro deník Sport.

Do bojů se ale nikdy osobně nedostala. „Když jsem dostala rozkaz, teprve formovali