Olympioniky oblékne módní návrhář Černý. Kejval: Starší to vyděsí

Nástupovou kolekci českého týmu na olympijských hrách v Paříži navrhne Jan Černý, pětadvacetiletá mladá hvězda módních mol, který má za sebou půlroční stáž u Louise Vuittona. „Máme deset sekund v nejsledovanějším přímém přenosu na světě na to, abychom zaujali úplně všechny. Pro mě je to obrovská výzva,“ řekl Černý.

Startu pařížské olympiády bude předcházet unikátní slavnostní zahájení, které proběhne na 6,5 kilometrech úseku Seiny na dohled legendárních památek. A výjimečná má být i česká nástupová kolekce, na níž už Černý rok pracuje.

„My jsme od začátku věděli, že chceme něco nového, mladého, neokoukaného. Nástupová kolekce se bude poprvé prezentovat ne na stadionu, ale na řece Seině uprostřed Paříže. Bude to naprosto výjimečná situace,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Říkali jsme si, že nemůžeme přijít se světlými kalhotami. Když jsme ve městě módy, tak musíme přijít s něčím, co, hodně doufáme, osloví svět.“

Detaily kolekce jsou zatím tajné. Černý prozradil, že se snaží zkombinovat civilní, sportovní i národní prvky.

„Mám rád, když věci nemají limit. Nástupová kolekce bude brutálně speciální,“ řekl Černý. „Bude to úplně jedinečná věc. Během rešerše jsem nenašel podobný přístup k navrhování ani v Česku, ani v zahraničí. Proces tvorby je pro mě velmi intenzivní. Najednou musím shluknout všechno, co umím, do jediného outfitu, který bude reprezentovat celou zem. Cítím velkou zodpovědnost, mám k tomu respekt.“

Černý se na módní scéně prosadil neotřelým pohledem na oblékání, kterému fandí i řada současných sportovců.

„Tím, že je olympiáda spojená s módou, mě baví koncept, že kolekci pro zahájení dělá někdo jako Honza,“ řekl plavec Ondřej Gemov.

S nápadem na angažování Jana Černého přišla Komise sportovců ČOV. Olympionici se podílí na přípravě sportovní kolekce, kterou vytváří návrhářka Veronika Paulenová z firmy Alpine Pro. Černý má na starosti výhradně nástupové oblečení.

„Úspěch pro mě bude, když uvidím nějakou odezvu. Neúspěch by byl, kdyby se nic nestalo, nic by se neřešilo a nikdo by o tom nenapsal. Když se o tom bude mluvit, bude to zajímat média, možná i světová média, v ten moment mi to přijde zajímavé,“ řekl Černý.

Kejval se nebojí, že by Češi v Paříži prošli bez povšimnutí.

„Myslím si, že to vyvolá různé reakce. U starší generace si dovedu představit, že budou trošku vyděšení, ale pro nás jsou důležití především sportovci, aby se v tom dobře cítili, a aby jim to zvedlo sebevědomí před důležitými boji o medaile,“ uvedl Kejval.