Do Paříže! Českou účast na další olympiádě posvětil prezident Pavel

Dokumenty jsou podmínkou k účasti českých sportovců. Zástupci českého para sportu se slavnostního aktu účastnili poprvé. Letní olympijské hry ve Francii se uskuteční od 26. července do 11. srpna příštího roku. Vrcholná sportovní událost se vrátí do Paříže po sto letech.

„Je pro mě velkou ctí přispět alespoň takovou malou měrou k olympijskému a paralympijskému úsilí. Vždy jsem to považoval za svátek, který spojoval. Sport je velkým pojítkem mezi národy a věřím, že stejným pojítkem bude i olympiáda v Paříži,“ řekl Pavel. „Byl bych rád, kdyby hry byly zapamatovatelné i úspěchy našich sportovců. Chtěl bych všem popřát hodně úspěchů a fair play, protože o tom ty olympijské hry především byly,“ prohlásil prezident.

Pavel rovněž přijal Kejvalovo pozvání a zúčastní se v létě slavnostního zahájení her. „Pevně všichni doufáme, že budou hry po dlouhé době bez restrikcí. Po nějaké době se vrací do Evropy a je to příležitost pro fanoušky užít si v rodišti zakladatele Pierra de Coubertina olympiádu na vlastní kůži. Máme spoustu želízek v ohni a jsem si jistý, že nepřijedeme s prázdnou,“ uvedl Kejval.

Slavnostního podpisu přihlášky se zúčastnili například šermíř Jiří Beran, plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, vodní slalomáři Jiří Prskavec, Lukáš Rohan, Antonie Galušková nebo střelec Jiří Lipták.

Slavnostního aktu se poprvé zúčastnili zástupci paralympijských sportů. „Je nám neskutečnou ctí tu být. Volal mi nedávno jeden novinář, co si o tom myslím, že budeme mít tuto událost v Míčovně. Řekl jsem mu, že je to chyba, protože takto se mělo dít už dávno. Sport je jen jeden,“ uvedl Sýkora.

Před dvěma lety se na olympijské hry v Tokiu nominovalo 116 českých sportovců, kteří vybojovali jedenáct medailí. O čtyři zlaté medaile se postarali střelec Jiří Lipták, vodní slalomář Jiří Prskavec, judista Lukáš Krpálek a tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ve čtyřhře.