LOH ONLINE, 13. den: Vadlejch v boji o zlato! Fuksovi ve finále sedmí

Třináctým dnem pokračuje ve čtvrtek program olympijských her v Paříži, znovu za české účasti. Tuzemští fanoušci už napjatě vyhlíží finále Jakuba Vadlejcha v hodu oštěpem, soutěž odstartuje ve 20.25 a zkušený závodník zaútočí na medaili. O tu ještě teoreticky bojuje Dominika Hronová, která sice padla v prvním zápase v taekwondu, ale při příznivém vývoji turnaje by mohla do oprav a pak zápolit o bronz. Semifinále ve sprintu deblkanoí zvládli bratři Petr a Martin Fuksovi, cenný kov jim ovšem unikl, když skončili celkově sedmí ve finále. V akci jsou české golfistky, cyklista i pětibojaři. Nejen jejich snažení sledujte ONLINE v článku iSport.cz.