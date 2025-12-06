Nor Botn kraluje v Östersundu, ovládl i sprint. Čtyři z pěti Čechů postoupili do stíhačky
Norský biatlonista Johan-Olav Botn vyhrál sprint v Östersundu a ovládl i druhý individuální závod tohoto ročníku Světového poháru. Šestadvacetiletý reprezentant porazil po bezchybné střelbě o 11,1 sekundy krajana Martina Uldala, třetí byl Francouz Quentin Fillon Maillet. Nejlepším českým zástupcem byl s dvěma chybami na střelnici 22. Vítězslav Hornig.
Vedle Horniga bodovali další dva Češi. Mikuláš Karlík obsadil po dvou trestných kolech 27. místo, Michal Krčmář skončil se stejnou střeleckou bilancí o osm příček za ním. Jakub Štvrtecký uzavřel první padesátku, Jonáš Mareček skončil na 89. místě.
Šestadvacetiletý Hornig si pohoršil oproti středečnímu vytrvalostnímu závodu o tři příčky. Po položce vleže musel na jedno trestné kolo a stoprocentní nebyl ani při „stojce“.
„Byl jsem hodně nervózní, jestli jsem si nacvakal správně proti větru. Byla to trochu větrná loterie a dnes jsem si vylosoval 1+1,“ řekl České televizi Hornig. „Trať je oproti včerejšku hodně pomalá. Servis ale na tu podmínku zareagoval velmi dobře. Pozice do stíhacího závodu nemusí být špatná, ale mohlo být i lépe,“ doplnil Hornig.
Na dvě trestná kola doplatil také Krčmář, čtyřiatřicetiletý reprezentant udělal obě chyby vestoje. „Paradoxně jsem měl vestoje lepší podmínky než na ležce. Vleže jsem musel trochu cvakat, foukalo mi to do flinty. Vestoje to bylo dobré, ale dvě mi utekly. Udělal jsem dvě chyby a musel jsem si je odkroužit. Je to takový můj standardní start sezony. Budu věřit, že to bude mít stejný průběh a půjde to nahoru,“ uvedl Krčmář.
Botn zaznamenal druhé vítězství v kariéře. Navázal na středeční triumf z vytrvalostního závodu. Ani v něm neminul jediný terč a rovněž odsunul na druhé místo krajana Uldala. Do sedmé příčky se ve sprintu vměstnalo pět norských reprezentantů.
Světový pohár v Östersundu vyvrcholí v neděli stíhacími závody mužů a žen.
SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):
Muži - sprint (10 km): 1. Botn 24:26,3 (0 tr. kol), 2. Uldal (oba Nor.) -11,1 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -14,3 (0), 4. Laegreid (Nor.) -25,0 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -25,1 (1), 6. Christiansen (Nor.) -29,7 (0), ...22. Hornig -1:33,9 (2), 27. Karlík -1:45,8 (2), 35. Krčmář -1:56,0 (2), 50. Štvrtecký -2:27,4 (3), 89. Mareček (všichni ČR) -4:21,0 (5).
Průběžné pořadí (po 2 z 21 závodů): 1. Botn 180, 2. Uldal 150, 3. Samuelsson 115, 4. Laegreid 105, 5. Bakken (Nor.) 96, 6. Fillon Maillet 91, ...16. Hornig 41, 37. Krčmář 17, 42. Karlík 14.