Paralympiáda 2018 | Smáli se mi, že jsem moc postižená, říká paralympijská sprinterka | iSport.cz

„Běhám, protože mi to čistí hlavu a odpočinu si u toho, ale také proto, že potřebuji, aby se svaly hýbaly a neatrofovaly tak rychle,” vysvětluje Luxová. Sport, který ji bavil a byl důležitý pro její zdraví, ji dostal až na paralympiádu. Dokonce dvakrát - sprint na 100 a 200 metrů si zaběhla v Londýně i v Riu. Kromě toho je juniorskou mistryní světa v obou disciplínách a v roce 2018 získala bronz na mistrovství Evropy ve vrhu koulí.

„Když je člověk postižený, je každý den o překonávání sebe sama,” říká otevřené mladá sportovkyně. Postižení ale není jedinou věcí, s níž se musela v životě vyrovnat. V 17 letech podstoupila operaci Achillovy šlachy, před níž, ale ani dlouhou dobu po ní, nebylo jasné, zda bude ještě vůbec někdy chodit, natož běhat. Právě tehdy začala vrhat koulí.

Co ji motivuje? „Nejvíc mě ženou dopředu kamarádi, kteří mi fandí a podporují mě, ale zároveň i lidé, kteří se mi smějí, že něco nedokážu. Vždycky se najde nějaký blbec, který se ti bude smát za to, jak vypadáš, jak koukáš, jak chodíš,” popisuje silným hlasem Luxová a svěřuje se, že právě to byl také důvod, proč se až do loňské série RunTour v Česku nikdy neobjevila na žádném delším běžeckém závodě.

VIDEO: Podívejte se na příběh Anny Luxové

„Delší závody jsem nikdy neběhala. Nikdy mě tam nechtěli, říkali mi, že jsem na to moc postižená a nezvládnu to. Až potom přišli lidi z Toyoty, kteří se nebáli a pozvali mě na RunTour.” S pětikilometrovou trasou v Ústí nad Labem si poradila s přehledem. „K závodění mi stačí dobré boty, trochu se protáhnout a nesmí moc pršet, jinak je to otrava,” směje se.

Spoustu snů si už splnila. Pár jich ale přece jen ještě má. „Ráda bych se dostala ještě na jednu paralympiádu. V životě bych pak chtěla hlavně hezky a samostatně fungovat, dostudovat a živit se něčím, co mě bude bavit,” uzavírá Luxová.