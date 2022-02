Kučerová konec obrečela: Nechci být sprostá. Hlídání? Je to kvůli Číně

Jedna chyba a všechno bylo pryč. Skikrosařka Nikol Kučerová v osmifinále olympijského závodu nezvládla technickou pasáž na startu a nabrala ztrátu, kterou už nedohnala. V cíli se jí do očí tlačily slzy. „Já jsem se chvíli vybrečela v cíli, tak jsem myslela, že to bude dobrý. Asi ještě ne,“ ulevila si.

Stávají se horší věci, ne?

„Svět se tím nezboří, ale líto mi to je.“

Ve startovní pasáži jste začala rychle, ale pak jste skončila na hraně skoku, co se tam přihodilo?

„Asi jsem byla moc rychlá ze startu, na vršku mi to vždycky ujelo. Možná je lepší, když je člověk pomalejší a trefí to líp. Já jsem tu rychlost zabila tím, že jsem byla dlouhá. Cítila jsem, že jsem kousek před nimi a pak jsem blbě zareagovala. Štve mě to strašně, protože v tréninku jsem s tím neměla vůbec žádný problém. Bylo to úplně parádní. Ale na tréninku se nezávodí. Závodí se na závod a ten jsem nezvládla. Já jsem naučená, že ze startu jdu na max. Je to moje chyba, já se na nic nevymlouvám.“

Měla jste tedy začít pomaleji?

„Možná víc na jistotu, pohlídat si to. Tady je to technicky náročné, chce to udělat přesně.“

I po chybě jste ale soupeřky stíhala a část náskoku stáhla…

„Přece to nevzdám! Já si myslím, že jsem je sjela, pak byla škoda, že jsem jeden double do zatáčky přelítla. Přepálila jsem to, kdybych to nepřeskočila, tak bych to možná zvládla dojet, ale tady se moc předjíždět nedá. Trať je relativně lehká. Že se něco nedoskakuje, to není technicky náročné. Není to na velké předjezdy.“

Před vaší jízdou jste chvíli čekaly na startu kvůli zranění Italky Fantelliové, ovlivnilo vás to nějak?

„Všimla jsem si nahoře na televizi, že to byla Italka. Já jsem to neřešila. Není to příjemné, ale jsme tam všechny tři úplně stejně. Máme podmínky úplně stejné. Upřímně, horší je, když vás zastaví v kvaldě. V tom závodě vám řeknou, jak dlouho to bude trvat. Byly jsme v bráně a hlásily nám pět minut. Nám je jasné, že se něco stalo. Ale nad tím se přemýšlet nedá. Jsme na to trochu zvyklé. Je to skikros, v něm zranění jsou.“

Podobně je na tom snowboardcross, kterému se v sezoně zranil celý národní tým…

„A my nejsme o nic lepší, proto nás tady ani nestartuje třicet dva.“

V Soči jste byla čtyřiadvacátá, v Pchjongčangu čtrnáctá, nepřemýšlela jste zase o posunu minálně o deset míst, což by znamenalo finále?

„Já jsem to samozřejmě měla v plánu! A myslím, že to nebylo nemožné. Jenom jsem to prostě, nechci být sprostá, nezvládla. Je to sport.“

V poslední době spolupracujete s mentálním koučem Janem Mühlfeitem, který pracuje i s olympijskými medailisty s Tokia Lukášem Rohanem a Alexandrem Choupenitchem….

„Asi jsem náročnější… (směje se) Jsem ženská.“

Co vám radil před závodem?

„To se asi takhle nedá říct. Spíš jak si mám uspořádat den, že má každý před závodem nervy. Je dobré, že v tom člověk není sám. Myslím, že mentálně jsme hodně náročná. Někteří to možná zvládnou líp, se mnou je to těžké.“

Vy jste v Tokiu byla jako členka komise sportovců ČOV, můžete obě olympiády srovnat? Pokud si tedy odmyslíme obrovskou čínskou zimu…

„Ten covidový styl jsem si už předzažila a úplně mě to nepřekvapilo. Mrznout začalo, když jsme měli začít trénovat, nepříjemné to bylo, ale vlastně jen když člověk jede dolů. Není to vlhké, takže když se dobře oblečete, nahoře se zahřejete.Vytrvalci to mají mnohem náročnější. A ještě k těm opatřením: Já si nejsem jistá, jestli by to bylo lepší, kdyby covid nebyl. Jsme v Číně. To samozřejmě jen hádám. Je to takové smutné, být pořád v rouškách, nemůžeme k sobě. Není to příjemné, ale už v tom žijeme… Kolik? Dva, tři roky?“

Nepřijdou vám tady opatření proti koronaviru ještě přísnější?

„Nevím, jestli je to tady horší. Co mám informace od Czech teamu, tak tady už aspoň fungovala spousta věcí, co v Tokiu ne. Třeba management blízkých kontaktů a podobně. V Japonsku to bylo nové a spousta věcí se měnila za pochodu, tady už to bylo zajeté. Vážně si ale nejsem jistá, že je to přísnější, nikam se nemůže a všude nás hlídají kvůli covidu. Já si myslím, že je to kvůli Číně. Nebylo to ale příjemné ani na jedněch hrách a doufám, že příští hry už budou zase normální, protože sportovci si to zaslouží.“