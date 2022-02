Šok Shiffrinové na úvod: Často nepadám. Nevyšel mi timing, to by mě nenapadlo

Shiffrinová v čínském středisku Jen-čching bojuje o svou třetí zlatou olympijskou medaili, čímž by se stala nejúspěšnější americkou alpskou lyžařkou v olympijské historii. Úvodní disciplína jí však přinesla brzké vyřazení.

„Cítila jsem, že jsem do toho dobře šla, byla jsem agresivní. Ale v jedné zatáčce mi trochu nevyšel timing, zatlačila jsem moc na hrany a už to bylo,“ prohlásila Shiffrinová. „Nestává se mi často, že bych upadla. Hodně jsem pracovala na timingu nájezdu do oblouků. Opravdu by mě nenapadlo, že s tím budu mít problém.“

Od února 2020, kdy Shiffrinová přerušila kariéru kvůli tragické nehodě svého otce, poprvé vypadla z trati až před měsícem ve druhém kole slalomu v Kranjské Goře. Podruhé se jí to stalo až v olympijské premiéře v Jen-čchingu.

„Nebylo to proto, že bych se držela zpátky, takže na to můžu být pyšná,“ řekla Shiffrinová. „Ale stalo se to v páté bráně obřího slalomu na olympiádě, takže je to pro mě určitě zklamání.“

Závodnice si poprvé naostro vyzkoušeli suchý umělý sníh, který leží v čínských horách. Shiffrinová si zkušenost pochvalovala.

„Lyžovat na tomhle sněhu bylo neuvěřitelné. Kruci, byla to krása! Ale jakákoli malá chyba se vám nevyplatí. Viděli jste to u mě, ta brána mě vytrestala.“

První kolo obřího slalomu vyhrála Švédka Sara Hectorová o tři desetiny sekundy před Rakušankou Katharinou Truppeovou. Slovenka Petra Vlhová je se ztrátou téměř dvou sekund po prvním kole třináctá. Druhé kole se jede v půl osmé českého času.