Žádný beton, tlak na vedení, minimum spánku. Co čekat od Skuhravého ve Slovácku?
Byť nemá v životopise ohromující výsledky ani velký tým, Roman Skuhravý si vybudoval ve fotbalovém prostředí dobrou pověst. Především na Slovensku. „Je to jeden z nejlepších trenérů, který v Niké lize v posledních letech působil," vypálí uznávaný slovenský novinář Vladimír Pančík. Nyní se padesátiletý stratég pokusí oživit zhaslý tým a zachránit Slovácko. Co od svérázného kouče, který ochutná prvoligový český fotbal po sedmi letech, čekat? Tým z Uherského Hradiště dost možná čekají zásadní změny…
V „postsvědíkovské“ době se Slovácko trápí. Nestřílí góly, kádr je nadále nejstarším v lize a herní projev fanoušky z dříve narvaného stadionu spíše vyhání. Hlavu na špalek za to už během sezony a půl položili tři trenéři. Ve vzduchu je ale cítit dojem, že s Romanem Skuhravým by mělo přijít něco úplně jiného. Jeho přístup, charakter i herní projev se totiž zásadně liší od Jana Kameníka, Ondřeje Smetany či Romana Westa.
V první řadě by mělo jít o odklon od defenzivně zaměřeného fotbalu. „Moje mužstvo by mělo být dominantní, tím smazáváte možný deficit kondiční nepřipravenosti. Odpočívat můžete, když máte pod kontrolou balon,“ popisoval před rokem v rozhovoru pro web iSport.
Jde o antitezi toho, co hra Slovácka momentálně představuje. Ano, v lize jsou hned čtyři týmy s menším držením míče (Teplice, Zlín, Hradec, Dukla), ale ofenzivní snažení je tragické. Pod žádným z posledních tří koučů se Slovácko nedostalo přes hranici jednoho gólu na zápas (0,6, 1, 0,8).
Skuhravý si během svých slovenských angažmá (Podbrezová, Košice) sáhl na čísla 2,2 a 1,9 branek na zápas. V posledních dvou letech byly jeho celky mezi třemi nejčastěji střílejícími týmy ligy, stejně tak si vedly v ukazatelích xG (očekávaných gólů).
„Jeho mužstvo jde vždy v duchu fotbalové moderny – aktivní, atraktivní a