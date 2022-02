Královská desítka ZOH: Češka, rivalové i muž, který chce posunout hranice

Medaile z největší sportovní akce planety může doposud neznámé tváře katapultovat mezi elitu. Zatímco tato skupina těží z komfortu neznámých hrdinů, jiní přijíždějí na Hry v roli favoritů, nad kterými visí nemalá očekávání. Deník Sport představuje deset největších hvězd Her v Pekingu, jejichž výkony bude rozhodně zajímavé sledovat.

Johannes Hösflot Klaebo Disciplína: běžecké lyžování Národnost: norská Kdy ho sledovat: 6. února 08.00 (našeho času) skiatlon, 8. únor 09.00 sprint volně, 11. února 08.00 15 km klasicky, 13. února 08.00 štafeta 4x10 km, 16. února 11.00 sprint dvojic, 19. února 07.00 závod s hromadným startem Pětadvacetiletý Nor platí za největší hvězdu současného běžeckého lyžování. Na Hrách v Pchjongčchangu získal hned tři zlaté. Triumfoval ve sprintu, sprintu dvojic a se štafetou. V pouhých jednadvaceti letech! Do Pekingu ovšem aktuální lídr SP dorazil v ještě lepší formě než před čtyřmi lety. Trenér Eirik Myhr Nossum se proto netají smělým plánem. Rád by s norským nároďákem posbíral šest zlatých ve všech mužských disciplínách, které se na Hrách poběží. Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo • Foto ČTK / AP / Giovanni Auletta

Juzuru Hanjú Disciplína: krasobruslení Národnost: japonská Kdy ho sledovat: 8. února 02.15 krátký program, 10. února 02.30 volné jízdy Sedmadvacetiletý závodník má na kontě již dvě zlaté medaile z Her v Soči a v Pchjongčchangu. Po vleklých zdravotních problémech by rád obhájil titul olympijského šampiona i do třetice. Tento úspěch by se mu podařil jako prvnímu krasobruslaři moderní historie. Japonská legenda však míří ještě výš. Speciálně pro Peking piluje čtverný axel - obávaný skok na hranicích lidských možností, který doposud nezvládl ještě žádný krasobruslař na světě. Japonský krasobruslařský fenomén Juzuru Hanju • Foto ČTK/AP

Mikaela Shiffrinová Disciplína: alpské lyžování Národnost: USA Kdy ji sledovat: 7. února 03.15 obří slalom, 9. února 03.15 slalom Kromě vynikajících sportovních výkonů zaujala šestadvacetiletá hvězda veřejnost i silným životním příběhem. Na začátku roku 2020 měla na svém kontě dvě zlaté olympijské medaile, byla pětinásobnou mistryní světa a trojnásobnou šampionkou SP. Jenže skvěle rozjetou kariéru zastavila tragická smrt jejího otce Jeffa. Nyní se ovšem zdá, že je zpátky v plné síle. V Pekingu by ráda rozšířila sbírku olympijských medailí. Největší rivalkou bude slovenská superhvězda Petra Vlhová. Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová • Foto ČTK / AP / Pier Marco Tacca

Johannes Thingnes Boe Disciplína: biatlon Národnost: norská Kdy ho sledovat: 8. února 09.30 vytrvalostní individuální závod, 12. února 10.00 sprint, 13. února 11.45 stíhací závod, 15. února 10.00 mužská štafeta 4x7,5 km, 10. února 17.00 závod s hromadným startem Na minulé olympiádě získal osmadvacetiletý závodník zlato v individuálním závodě a dvě stříbra ve štafetách. V témže roce se stal vítězem SP, což zopakoval i následující dvě sezony. Teď se mu dařilo o poznání méně. Z dosavadních sedmi závodů SP triumfoval pouze v jediném. „Domnívám se, že se na něm hodně podepsalo to, že se setkal s běžnými starostmi. Narodily se mu děti a už to není jen o něm,“ myslí si fyzioterapeut českého biatlonového týmu Roman Karpíšek. Start v Číně ovšem norské hvězdě vyšel, smíšenou štafetu hned na úvod Her dovezl ke zlatu. Johannes Thingnes Bö • Foto ČTK/AP Photo/Matthias Schrader

Kamila Valijevová Disciplína: krasobruslení Národnost: ruská Kdy ji sledovat: 15. února 11.00 krátký program, 11. února 18.00 volné jízdy Je jí pouhých patnáct let, chodí ještě na základní školu a teprve loni na podzim debutovala v kategorii žen. Přesto je rodačka z Tatarstánu jednou ze žhavých kandidátek na medailové pozice. Jako první krasobruslařka historie pokořila hranici 250, 260 a 270 bodů. Zařazuje čtverné skoky i trojitý axel a v Grand Prix sbírala rekordní známky srovnatelné s řadou mužů. Osobní rekord má v součtu o patnáct bodů vyšší než český závodník Michal Březina.

Ireen Wüstová Disciplína: rychlobruslení Národnost: nizozemská Kdy ji sledovat: 5. února 09.30 závod na 3000 m, 7. února 09.30 závod na 1500 m, 10. února 13.00 závod na 5000 m, 12. února 09.00 stíhací závod družstev Pětinásobná olympijská vítězka v rychlobruslení je odvěkou rivalkou Martiny Sáblíkové. Stejně jako česká závodnice je i pětatřicetiletá Nizozemka letos na svých pátých Hrách. Od olympiády v Turíně v roce 2006 se jí zatím pokaždé podařilo přivézt zlato a neméně skromný cíl má i letos. Nejcennější kov by byl nepochybně pěknou tečkou za bohatou kariérou. Dopředu totiž oznámila, že se chce v Pekingu rozloučit se světem profesionálního sportu. Rychlobruslařka Ireen Wüstová slaví jako Usain Bolt • Foto Twitter.com @usainbolt

Francesco Friedrich Disciplína: boby Národnost: německá Kdy ho sledovat:10. února 07.55 první a druhá rozjížďka dvojbob, 16. února 02.40 první dvě rozjížďky čtyřbob Ve svých teprve osmadvaceti letech se rodák z městečka Pirna, které leží na Labi jen pár kilometrů od hranic s Českou republikou, zařadil mezi nejlepší piloty všech dob. Čtyřikrát po sobě ovládl celý SP na dvojbobu a s posádkou na čtyřbobu téměř dva roky neprohrál. Není divu, že právě on měl tu čest stát se německým vlajkonošem při zahájení Her. V Pekingu by rád zopakoval svůj triumf z předešlé olympiády, z které přivezl hned dvě zlaté.

Shaun White Disciplína: snowboarding Národnost: americká Kdy ho sledovat: 9. února 05.30 kvalifikační jízdy, 11. února 02.30 finálové jízdy Rodák z Kalifornie platí za synonymum svého sportu. Muž přezdívaný Létající rajče na Hrách triumfoval celkem třikrát (2006, 2010, 2018). Po úspěchu v Pchjongčchangu, kde v dramatickém finále získal zlato, si dopřál dlouhou pauzu. Ke královské disciplíně U-rampě se vrátil až loni v březnu a na poslední chvíli se nominoval do nadupané americké reprezentace. V pětatřiceti letech se stane nejstarším snowboardistou, který na olympiádě nastoupí U-rampě. Shaun White ve chvílích dojetí • Foto Reuters

Marco Odermatt Disciplína: alpské lyžování Národnost: švýcarská Kdy ho sledovat: 6. února 04.00 sjezd, 8. února 04.00 super-G, 13. února 06.45 obří slalom Do povědomí široké veřejnosti se zapsal v roce 2018. V té době dvacetiletý Švýcar získal na MS juniorů neuvěřitelných pět zlatých medailí: ve sjezdu, super-G, alpské kombinaci, obřím slalomu a týmové soutěži. Všestranný supertalent vlétl jako uragán i do kategorie dospělých. V současné době dominuje žebříčku SP se suverénním náskokem 375 bodů. Švýcaři upínají k někdejšímu zázračnému dítěti velké naděje. Marco Odermatt • Foto Reuters