Z Ledecké už je lyžařka. Ruksak na zádech je lehčí, říká italský kouč

PŘÍMO Z PEKINGU | Je to bílý had, který se ztrácí v zelené čínské divočině. Když se podíváte na vrchol olympijské sjezdovky v čínském Jen-čchingu, zdá se, že dolů padá přímo ze skal. Není to Kitzbühel, není to Wengen. Ale rozdělují se tady olympijské medaile.

„Nevím, jak to všechno udělali. Byl jsem tu před dvěma lety a to tady nebyl jediný barák,“ podivuje se Franz Gamper, italský kouč, který spolu s Tomášem Bankem dohlíží na lyžařskou kariéru Ester Ledecké. „Číňané udělali spoustu dobré práce. I závody jsou zatím době zorganizované. Tratě jsou velmi, velmi hezké, sníh je tu dobrý a Ester by to mohlo sedět. Jsou tam těžké pasáže, glajdové části. I výhledy tam jsou.“

Pro Ledeckou začíná lyžařský program super-G, jejíž trať si jezdkyně můžou před závodem prohlédnout, ale naostro se v ní projedou až v pátečním olympijském závodě. STR bude mít přitom jen dva dny, aby své snowboardové já překryla tím lyžařským.

„Vlastně je to jen jeden den, kdy můžete trochu trénovat,“ upozorňuje Gamper. „Je to trochu problém, ale Ester to tak dělala často a vždycky ukázala, že se umí rychle přeorientovat. Zvládá snadno přechody z lyží na prkno a z prkna na lyže.“

Tentokrát jednoznačně pomůže dobrá nálada po snowboardu. Nejen, že si Ledecká v Čang-ťia-kchou v úterý vychutnala krásný slunečný den a šest jízd po skvěle připraveném svahu. Ještě k tomu vyhrála. A veškerý tlak, který na ni i přes její psychologický odstup k olympiádě mohl působit, klidně může nechat být.

„Když jedete na olympiádu s tím, že můžete vyhrát medaili a pak ji vyhrajete, to závaží z vás spadne. Ten ruksak na zádech je najednou lehčí,“ líčí Gamper. „Ester vyhrála na minulé olympiádě dvě zlaté, a chce je vyhrát, tak je pochopitelně výhoda, že už něco má a teď jí to může být všechno jedno. Jedno zlato má. Když přijde další, tak dobré. A když ne, tak může být i přesto spokojená.“

Ledecká v rychlostních disciplínách na lyžích patří do užší špičky. Když je na startu, soupeřky s ní musí počítat, především v super-G a sjezdu, ačkoli má v plánu startovat také v alpské kombinci.

„Myslím, že v super-G a sjezdu má šance vyrovnané. Tam je to jedno, jeden den jede dobře super-G, další sjezd,“ tvrdí Gamper. „Kombinace je samozřejmě trochu složitější, protože s propojením snowboardu a lyžování nemá čas na slalom.“

Zdá se však, že to nejhorší v přechodu zpátky k lyžím má STR už za sebou. V úterý večer se ubytovala v olympijské vesnici v Jen-čchingu, dobře se vyspala a ve středu už absolvovala na lyžích první část své přeměny.

„Jezdili jsme dvě volné jízdy a dvě super-G. Není nic snadného jezdit jeden na snowboardu a druhý super-G. První trénink je vždycky nejtěžší a jezdila dobře,“ hodnotil Gamper. „Sjezdovka není snadná. Vyhrát může deset holek, víc ne.“

A šance samotné Ledecké, která v závodě na lyžích stála naposledy 23. ledna při super-G v Cortině?

„Má za sebou tři týdny na snowboardu a lyžování bez přestávek, to není snadné,“ říká Gamper. „Ale dělala to hodněkrát. V Cortině byla v posledním závodě třetí, každý závod teď jezdila v top ten. To je fenomenální.“