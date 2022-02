Sjezd ONLINE: Smůla Ledecké, medaili nezíská, těsně unikla pádu

Ester Ledecká olympijskou medaili ve sjezdu na hrách v Pekingu nezíská. Na druhém a třetím mezičase vedla, ale pak chybovala a závod dokončila s velkou ztrátou. Česká lyžařka a snowboardistka nenavázala na unikátní úspěch z Pchjongčchangu 2018, kde triumfovala v obou svých sportech. V Číně obhájila zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu, ale na lyžích byla pátá v super-G a ve sjezdu skončí daleko za nejlepšími.

Při olympijské premiéře ve sjezdu byla Ledecká díky riskantní jízdě se startovním číslem pět průběžně rychlejší než v té době vedoucí Italka Elena Curtoniová. Po třetím mezičase ale najela příliš zpříma do jedné z branek, manévr nezvládla a vybočila z optimální trati. Vyhnula se pádu a navzdory výraznému zpomalení se do branek vrátila. Nabrala však manko více než pěti sekund a je s velkým odstupem poslední.

„Musíme to ještě zanalyzovat, aby se to příště nestalo. Mrzí mě to vůči všem lidem, kteří kvůli mně vstávali. Ale prostě se to nepovedlo, to je sport. Už při tréninku to tam dost zamačkávalo. Myslela jsem si, že jedu dobrou stopu, trochu mi to ale skočilo, pak se mi to tam kouslo, zamáčklo mě to a už jsem nebyla schopná to udržet,“ uvedla Ester Ledecká po sjezdu v rozhovoru pro ČT Sport.

Na lyžích se Ledecká představí ještě ve čtvrteční kombinaci. „Na závod se těším. Slalom jsem jela ale na tréninku letos asi jen jednou. A kopec je tu dlouhý. Budu se snažit podat nejlepší výkon, jakého budu ten den schopná. Snad bude ještě čas udělat pár oblouků na slalom. Pokusím se jet co nejlépe.“

SESTŘIH: Třináct setin od medaile v super-G

Do super-G šla Ledecká v pátek s nepříliš výhodným startovním číslem 2, přesto si s nastráhami trati poradila výborně. Výsledkem bylo konečné páté místo, k bronzové medaili jí scházelo pouhých třináct setin sekundy.

SESTŘIH: Ledecká získala snowboardové zlato

Jeden zlatý úspěch už ale Ledecká má na Hrách v Pekingu za sebou. Na snowboardu si v paralelním obřím slalomu počínala naprosto suverénně a obhájila vítězství z Pchjongčchangu. Nejprve jasně ovládla kvalifikaci a pak si poradila i se všemi soupeřkami v rozjížďkách. Získala tak celkově už třetí olympijský triumf v kariéře.