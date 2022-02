Ledecká po Pekingu: Zázrak i spousta chyb. Bavit se o zranění je smutné

Jak se cítíte?

„Řekla bych, že to je lepší než včera. A bude to krůček po krůčku lepší, docela dobrý.“

Co se stalo?

„Zranila jsem se v rozjížděcím slalomu před druhým kolem kombinace, pak to byl těžší boj. Jsem ráda, že jsem ten kopec v tom druhém kole byla schopná sjet dolů. To, že jsem ještě navíc byla čtvrtá, mi přijde jako zázrak.“

Jak vám bylo v cíli?

„Když mě předjela Federica Brignone, tak jsem se odšourala do teplejší místnosti. Počkala jsem na konec závodu, než jsem musela na dopingovou kontrolu, a už jsem to moc nesledovala.“

Před závodem jste dostala analgetika, mohla jste s bolestí spát?

„Jo, to docela šlo. Naštěstí tu máme spoustu doktorů a věcí, které jsou ještě povolené pro sportovce, a mohly mi pomoct s tou bolestí a mohla jsme se dobře vyspat a je mi zase o trošku líp. Ale upřímně bych radši, kdybychom se bavili o nějakých optimističtějších věcech, než je moje zranění. Myslím, že ta olympiáda byla skvělá a končit tím, že se budeme bavit o zranění, mi přijde smutné.“

Jak jste s olympiádou spokojená? Kromě zlata v parcelním obřím slalomu na snowboardu, jste na lyžích vybojovala čtvrté místo v alpské kombinaci a páté v super-G…

„Jsem hrozně spokojená, že jsme tu s týmem odvedli skvělou práci, a že jsme tu mohla závodit a bojovat o medaile ve dvou sportech a ve čtyřech disciplínách. To mi přijde naprosto unikátní a skvělé a jsem moc vděčná, že jsem tady mohla být. A že jsme ještě vybojovali zlatou medaili, čtvrté a páté místo, to je pro mě úžasné a sjezd budu muset do příště ještě trochu vylepšit.“ (úsměv)

Často říkáte, že se chcete poučit chyb, najdete nějaké i teď?

„Spoustu věcí… Řekla bych, že zase mám hodně co dohánět. Myslím, že by bylo dobré zapracovat na slalomu do kombinace, jestli budou nějaké kombinace, a doufám, že budou. Na tom sjezdu mám pořád na čem pracovat, i v super-G… Ale myslím, že je dobré, že jsme se posunuli tak daleko, že fanouškovská veřejnost očekává, že bych mohla bojovat o medaile i na těch lyžích. Že to není tak, že by to bylo obrovské překvapení jako v Pchjongčchangu. Už se čeká, že bych mohla něco zajet, fandí a o to víc si to podle mě můžou užít.“

S čím jste naopak nejvíc spokojená?

(směje se) „Já bych řekla, že ten snowboardový závod se docela povedl, ten byl docela dobrej. Tam jsem předvedla, co jsem natrénovala. Neřekla bych, že to bylo dokonalé, byla tam spousta chyb, na kterých budu muset pracovat, ale bylo to dost dobrý. Super-G mi přišlo taky dobrý, že jsem zajela dobrou jízdu. Na to, že jsem měla dvojku, neměla jsem tolik informací o trati. A na to, že jsem měla dva dny na to, abych se přehodila, byla to dost slušná jízda, hrozně mě to bavilo. Ve sjezdu jsem na některé pasáže pyšná, některé budu muset doladit, ale jsem ráda, že budeme mít co dělat, že to nebude taková nuda, že máme furt co trénovat. Myslím, že těch věcí není zase tak tolik, které bych mohla zlepšit, samozřejmě, je jich furt je ještě dost. Ale je dobré, že jsem stabilně ve špičce v rychlostních disciplínách i na snowboardu. A ten slalom budu muset ještě trochu doladit.“

Na co z čínské olympiády budete nejvíc vzpomínat?

„Těžko říct… Asi na ty kopce, na ten sjezd a super-G, to bylo taky nádherné. A jak jsme měli jen dva dny a skvěle jsme to zvládli. Nejvíc asi na ty kopce, snowboardový a lyžařský. Je neskutečné, co tu postavili za středisko a jak se s tím Číňani poprali a jsem moc ráda, že jsem po těch kopcích mohla jezdit.“

Byla jste už na třetí olympiádě, kolik jich ještě plánujete?

(směje se) „Tak osm, třeba! Možná tam zařadím ještě nějaké letní, podle toho, jaký sport mi vyberete.“

Zimní Hry jsou za čtyři roky ve vaší oblíbené Cortině, těšíte se?

„Hrozně. Je tam strašně hezký kopec. Je to teda strašně daleko, ale kdybych tam dojela, kdybych se tam chtěla zúčastnit, kdyby mě furt tohle bavilo tohle dělat… Mezitím je teda ještě Paříž, to nemůžeme nechávat ladem! Myslím, že na snowboardu tam (v Cortině) mám docela slušnou bilanci a na lyžích už si ji zase vylepšuju. Ještě mám čtyři roky, abych se ten kopec naučila, tak snad to půjde dobře.“

Co aktuální plány?

„Chci startovat v Crans Montaně, uvidíme, jak se to vyvine. Budu tam směřovat. Pak se budu rozhodovat, jestli pojedu do Lenzerheide nebo na snowboardový závod do Rogly, které se kryjí. Pak se uvidí, jsou tam dva slalomové závody na snowboardu, pak je finále svěťáku v Courchevelu, kam se moc těším.“