Shiffrinová jela na lyžích od Goggiové, vzpomněla i Ledeckou. Zlomí smůlu?

PŘÍMO Z PEKINGU | Vybavujete si Koreu a příběh lyží Ester Ledecké? Kouzelné vítězství podpořil i dojemný příběh o tom, jak český sportovní zázrak vyhrál na lyžích půjčených od Mikaely Shiffrinové. Tak žhavé to nebylo, což vyvrátil i Atomic, tedy značka, na níž obě jezdí. Ale teď tady máme něco podobného. Shiffrinová přiznala, že sjezd do kombinace odjela na lyžích půjčených od italské hvězdy Sofie Goggiové! „Byla jsem z toho nadšená,“ říkala smolařka Her…

Třikrát DNF. Pro Shiffrinovou byla pekingská olympiáda zakletá. Tohle už je známé…

Ale věděli jste se, že kombinační sjezd jela na půjčených lyží od italské soupeřky? Byla to právě Sofia Goggiová, která sama v Pekingu psala příběh o nezdolnosti, jejíž lyže tentokrát využila americká soupeřka.

Obě jezdí na značce Atomic. Proto ta výpomoc. „Sofia dneska nejela, takže jsem mohla využít její pár. Bylo to speciální nastavení, ale hodně rychlé,“ okomentovala to Shiffrinová, která si sice po sjezdu vytvořila výbornou výchozí pozici a mohla útočit na zlato, jenže slalom nedojela…

Potřetí. Předtím nedokončila obřák i slalom speciál. „Už mi to připadá jako vtip,“ rezignovaně to okomentovala po kombinaci. To svoje olympijské prokletí brala už s nadhledem. Smířená s osudem strávila dlouhé minuty při rozhovorech, žádný neodmítla…

Při nich právě přiznala i to, že jela na lyžích od italské superstar. „Je skvělé, že jsem byla schopná na nich jet,“ dodala Shiffrinová, olympijská vítězka ze Soči (slalom), z Koreje (obří slalom). A žena, která ovládla 73 závodů Světového poháru.

Italská bojovnice Goggiová skončila ve sjezdu druhá, ale její příběh vzal za srdce. Ke konci ledna si zlomila holenní kost, jenže tuhle nezdolnou sympaťačku to nezastavilo! Málokdo to chápal. Je to vůbec v lidských možnostech?

Italská sjezdařka, známá tím, že jezdí neustále na hraně rizika, jasně ukázala: Je to možné! Zázračně se dala do kupy.

„Je to neuvěřitelná lyžařka. Speciálně na sjezd. Je schopná dělat věci, které jsem u tolika lidí neviděla. Je to opravdu strhující,“ chválí ji americká soupeřka. O to víc si považuje, že byla schopná zkrotit právě její speciálky na sjezd…

Pohádka o půjčených lyžích

Shiffrinová při rozmluvě s novináři zmínila i českou obojživelníci, už trojnásobnou olympijskou vítězku. „I v Koreji se stala úžasná věc, kdy Ester (Ledecká) použila můj pár lyží. Bylo to ve stylu: Tys jí dala svoje lyže a ona vyhrála,“ usmívala se americká šampionka.

Marketingový zástupce značky Atomic pro Česko, Šimon Šťastný, už ve Sport Magazínu před olympiádou tuhle verzi poupravil, tak žhavé to nebylo. Ale jak je vidět, příběh „vypůjčených“ lyží si i dál žije svým životem…

STR tehdy uchvátila svět. Vyhrála super-G i přesto, že měla vysoké číslo 26.

„Tento příběh také máme rádi, protože ukazuje, jak naši atleti spolupracují. Ale tak to bohužel nebylo,“ uvedl Šťastný. „Každý závodník na této úrovni má velmi specifické požadavky na lyži a není možné, aby si je vzájemně půjčovali. Ester měla a bude mít své vlastní kousky,“ dodal s tím, že zmíněné lyže v Koreji, které měly patřit Shiffrinové, s ní mohly mít společné akorát to, že se jich někdy dotkla…

Ale i sama americká rekordmanka bere tenhle příběh za hotovou věc. A sama ho opět zmínila.

Olympiáda v Pekingu pro ni zatím byla zakletá. Ale nic nevzdává. Ještě jde do boje! Nebude chybět v týmovém závodu, který odstartuje v sobotu ve tři hodiny ráno. U něho nebudou chybět ani čeští zástupci (Nová, Sommerová, Krýzl, Zabystřan).

„Pojedu i týmový závod!“ potvrdila den před startem sama Shiffrinová. Tentokrát se dá čekat, že pojede na svých lyžích…

A prolomí konečně olympijskou smůlu? Lyžařský svět je napjatý.