Smíšená štafeta s Karlíkem. Je flegmatičtější a zariskuje, věří Rybář

Michal Krčmář na čtvrtém úseku štafety v Kontiolahti, české barvy dovezl do cíle na sedmém místě • Petr Slavík/Český biatlon

Je to disciplína, kterou zdobí řada českých medailových závodů z velkých akcí. Nebo taky divoká dobrodružství jako před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, kde se tým ztratil naději na top výsledek po trablech na střelnici jak Markéty Davidové, tak Veroniky Vítkové, která dokonce po dojezdu zlomila pažbu.

Teď je tu šance pro nově složený tým. Trojici Davidová, Jislová, Krčmář v pátek po tréninku doplnil mladý Mikuláš Karlík. „Kuba se na tréninku jevil z kluků střelecky nejlíp a počítáme s tím, že nastoupí do všech dalších závodů,“ řekl šéftrenér Ondřej Rybář na webu svazu.

„Štafeta je ale specifická, zvlášť pokud bude foukat tak, jako foukalo dnes. Bude třeba na ten vítr reagovat a zdravě zariskovat. Myslím si, že nejedna štafeta půjde na trestné kolo. V takových podmínkách je třeba odstřílet rychle, zbytečně nečekat. A Kuba je někdy až moc precizní a střílí dlouho. V tomhle je Karlos flegmatičtější, dokáže se nad to povznést a zariskovat,“ dodal.

Pro biatlonisty bude štafeta to bude ostrý start a zároveň možnost otrkat se v závodním olympijském tempu, než přijdou náročné vytrvalostní závody.

„Já si myslím, že to je fajn. Takhle se začíná i celý svěťák, první závod se jezdí smíšenka. Myslím, že je to dobré na rozdýchnutí, a vyzkoušení závodního režimu. Jedeme nejkratší trať, co můžeme,“ říká Davidová.

Poprvé na olympiádě pojedou ženy i muži ve smíšené štafetě stejnou vzdálenost. Jelikož začínají ženy, všichni absolvují šest kilometrů. „Tohle je pro mě druhá nejlepší varianta. Jsem zastáncem původního formátu, kdy holky rozjížděly a jely šest kilometrů a my pak 7,5 kilometru. Chápu i otáčení úseků, ale byl bych pro, aby nám nechali 7,5 kilometru,“ řekl Krčmář.

V poslední smíšené štafetě před měsícem v Oberhofu byli Češi v sestavě s Jakubem Štvrteckým místo Karlíka devátí. Co bylo v lednu, ale v čínských horách nehraje roli. Závodníky čekají specifické podmínky. Velký mráz a soustavný protivítr, který může výrazně ovlivnit jejich výkony na střelnici. Jak jsou na tom borci před startem?

„Je těžké hodnotit. Já spíš sleduju, jak na tréninku fungujou ostatní,“ říká Ondřej Rybář, trenér mužské reprezentace. „Ti nejlepší, Norové a Francouzi zvolili příjezd každý jinak. My jsme zvolili co nejranější kvůli aklimatizaci. To se relativně daří. Sportovci se na časové pásmo přizpůsobili. V tomhle počasí chybí energie, trénink bolí víc než normálně. I na střelnici jsem viděl, jak ti nejlepší chybují stejně jako naši. Ve stojce je těžké najít recept.“

V Oberhofu vyhráli Norové, kteří na vrcholné akci ve smíšené štafetě prohráli naposledy na olympiádě v Pchjongčchangu. Před prvním závodem ale měli své problémy. Johannes Thingnes Bö byl označen jako blízký kontakt pozitivně testovaného člena výpravy.

„Musíme se na to dívat pozitivně. V tuhle chvíli je v karanténě, ale může trénovat a závodit,“ komentoval to jeho bratr Tarjei Bö už ve čtvrtek. „Sestava pro štafetu zůstává stejná a všichni se připravují jako normálně.“

Během pátečního tréninku měl ale právě Tarjei Bö nehodu, trochu se pomlátil a během pádu poškodil svou zbraň. Jeho start ve štafetě by to však zřejmě ohrozit nemělo.

Slavné smíšené štafety

MS Antersleva 2020 bronz Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec, Michal Krčmář MS Kontiolahti 2015 zlato Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr, Ondřej Moravec ZOH Soči 2014 stříbro Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec MS Nové Město na Moravě 2013 bronz Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec