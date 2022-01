Nominace na olympijský hokejový turnaj: do Pekingu i Krejčí a Červenka

Ostře sledovaný seznam jmen je tu! Kouč české hokejové reprezentace Filip Pešán představil nominaci na olympijský turnaj do Pekingu . Nechybí v ní nedávná hvězda Bostonu, toho času v Olomouci, David Krejčí, Roman Červenka či vítěz Stanley Cupu Michael Frolík. Nedostalo se naopak na střelce Milana Gulaše či nejproduktivnějšího hráče extraligy sparťana Filipa Chlapíka. Soupiska ale není konečná a může se ještě změnit, vedení reprezentace pracuje se seznamem třiceti náhradníků.

Soupisky mužských hokejových týmů na ZOH 2022

Skupina A Kanada USA Německo Čína Skupina B Rusko Česko Švýcarsko Dánsko Skupina C Finsko Švédsko Slovensko Lotyšsko

Pohyby na soupisce se mohou dělat do 24. ledna, po tomto termínu je změna možná už jen ze zdravotních důvodů.

Ve čtyřiadvacetičlenném kádru české reprezentace je dvanáct zástupců Kontinentální ligy, čtyři hráči jsou z české extraligy a Švýcarska, tři ze Švédska a jeden z Finska. Jedno místo si Nedvěd s Pešánem nechali volné.

„Nominace určitě ještě není konečná a osobně si myslím, že se bude - i s ohledem na současnou situaci ve světe - ještě dramaticky měnit. Pracujeme s celou řadou dalších jmen,“ řekl Pešán během čtrteční nominační tiskové konference.

Celou tiskovou konferencí se táhla nejistota kolem nominace, která se může ještě zásadně proměnit, ve hře je prý 30 náhradníků. „Termín tiskovky je možná trochu nešťastný, ale jak jsem říkal, je do 24. ledna čas na změny. I kdyby to byla finální nominace, příliš by se nelišila,“ uvedl Petr Nedvěd.

Krejčího , který triumfoval v NHL v roce 2011 s Bostonem, čeká třetí olympiáda. Majitel prstenu za vítězství ve Stanleyově poháru z roku 2013 s Chicagem Frolík se zúčastní podruhé.

Zkušenosti z OH mají také gólman Patrik Bartošák z Chabarovsku, obránci Vojtěch Mozík s Liborem Šulákem z Vladivostoku a Tomáš Kundrátek z Třince a útočníci Jan Kovář z Zugu, Michal Řepík ze Sparty a Tomáš Zohorna z Oskarshamnu, kteří byli před čtyřmi roky v jihokorejském Pchjongčchangu. Bartošák tam jako trojka do hry nezasáhl.

První velká mezinárodní akce v kariéře čeká obránce Ronalda Knota z Nižněkamsku a útočníka Lukáše Sedláka z Čeljabinsku.

Na loňském mistrovství světa se pod Pešánem představili brankáři Šimon Hrubec z Omsku a Roman Will z Čeljabinsku, zadáci David Sklenička z Jokeritu Helsinky a Lukáš Klok z Nižněkamsku i útočníci Jan Kovář, Tomáš Zohorna, Radan Lenc z Chabarovsku, Jiří Smejkal z Pelicas Lahti, Matěj Stránský z Davosu a Michael Špaček z Frölundy.

Program hokeje na ZOH 2022 >>

Jak Pešán odtajnil nominaci pro Peking. Jede Červenka, nevešli se Gulaš ani Chlapík

Nominace českých hokejistů na olympijský turnaj v Pekingu (9.- 20. února):

jméno klub starty góly brankáři Šimon Hrubec Omsk/KHL 21 0 Roman Will Čeljabinsk/KHL 15 0 Patrik Bartošák Chabarovsk/KHL 18 0 obránci Tomáš Kundrátek Třinec 73 8 Lukáš Klok Nižněkamsk/KHL 34 4 Ronald Knot Nižněkamsk/KHL 2 0 Vojtěch Mozík Vladivostok/KHL 48 4 Libor Šulák Vladivostok/KHL 43 5 Jakub Jeřábek Spartak Moskva/KHL 63 5 David Sklenička Jokerit Helsinky/KHL 56 1 útočníci Michal Řepík Sparta 89 27 Vladimír Sobotka Sparta 44 9 David Krejčí Olomouc 35 7 Tomáš Hyka Čeljabinsk/KHL 29 6 Lukáš Sedlák Čeljabinsk/KHL 12 5 Hynek Zohorna Oskarshamn/Švéd. 44 6 Tomáš Zohorna Oskarshamn/Švéd. 110 18 Roman Červenka Rapperswil-Jona/Švýc. 157 40 Michael Frolík Lausanne/Švýc. 52 12 Jan Kovář Zug/Švýc. 142 36 Radan Lenc Chabarovsk/KHL 41 7 Jiří Smejkal Pelicans Lahti/Fin. 22 2 Matěj Stránský Davos/Švýc. 32 6 Michael Špaček Frölunda/Švéd. 22 2

Dánská nominace na hokejový turnaj

Dva finalisty Světového poháru v Torontu z roku 2016 mají v nominaci na únorové olympijské hry v Pekingu hokejisté Dánska, kteří si pod pěti kruhy vybojovali premiérovou účast. Členy výběru Evropy na prestižním turnaji s účastí hráčů NHL byli sedmatřicetiletý Frans Nielsen z Eisbären Berlín a o pět let mladší Mikkel Boedker z Lugana. Pětatřicetiletý útočník Morten Madsen ze švédského celku Timra IK prožije poprvé olympijskou atmosféru po celkem 15 účastech na světových šampionátech. Dánové budou ve čtvrtek 10. února prvním soupeřem české reprezentace v základní skupině B.

Brankáři: Patrick Galbraith (SoenderjyskE), Sebastian Dahm (Klagenfurt/ICEHL), Frederik Dichow (Kristianstad/Švéd.) Obránci: Matias Lassen, Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen (všichni Malmö/Švéd.), Phillip Bruggisser (Bremerhaven/Něm.), Jesper Jensen Aabo (Krefeld/Něm.), Nicholas B. Jensen (Eisbären Berlín/Něm.), Emil Kristensen (Pustertal/ICEHL), Oliver Larsen (Jukurit Mikkeli/Fin.) Útočníci: Matthias Asperup (Herlev), Mathias Bau Hansen (Herning), Julian Jakobsen (Aalborg), Jesper Jensen (Frederikshavn), Morten Poulsen (Herning), Mikkel Boedker (Lugano/Švýc.), Nicklas Jensen (Jokerit Helsinky/KHL), Morten Madsen (Timra/Švéd.), Nicolai Meyer (Vídeň Capitals/ICEHL), Frans Nielsen (Eisbären Berlín/Něm.), Nick Olesen (Brynäs/Švéd.), Peter Regin (Ambri-Piotta/Švýc.), Patrick Russell (Linköping/Švéd.), Frederik Storm (Ingolstadt/Něm.)

Nominace Finska na olympijský turnaj v Pekingu

Hokejisté Finska mají v nominaci na únorové olympijské hry v Pekingu čtyři bronzové medailisty z předešlých vystoupení pod pěti kruhy a deset mistrů světa. Sedmatřicetiletý útočník Valtteri Filppula ze Ženevy získal cenný kov roce 2010 ve Vancouveru a obránci Juuso Hietanen z Ambri-Piotty, Sami Vatanen ze Ženevy a forvard Leo Komarov z Petrohradu o čtyři roky později v Soči.

Brankáři: Jussi Olkinuora (Magnitogorsk/KHL), Harri Säteri (Novosibirsk/KHL), Frans Tuohimaa (Nižněkamsk/KHL) Obránci: Niklas Friman, Petteri Lindbohm (oba Jokerit Helsinky/KHL), Juuso Hietanen (Ambri-Piotta/Švýc.), Valtteri Kemiläinen (Podolsk/KHL), Mikko Lehtonen (Petrohrad/KHL), Ville Pokka (Omsk/KHL), Sami Vatanen (Ženeva/Švýc.), Atte Ohtamaa (Kärpät Oulu) Útočníci: Marko Anttila, Hannes Björninen, Iiro Pakarinen (všichni Jokerit Helsinky/KHL), Teemu Hartikainen, Markus Granlund, Sakari Manninen (všichni Ufa/KHL), Miro Aaltonen, Niko Ojamäki (oba Podolsk/KHL), Joonas Kemppainen, Leo Komarov (oba Petrohrad/KHL), Saku Mäenalanen (Kärpät Oulu), Valtteri Filppula (Ženeva/Švýc.), Harri Pesonen (Langnau/Švýc.), Toni Rajala (Biel/Švýc.)

Čtyři hráči z české extraligy v širší nominace Lotyšska

Čtyři hráči z české extraligy jsou v širší, jednatřicetičlenné nominaci hokejistů Lotyšska na únorové olympijské hry v Pekingu. Do výběru kouče Harijse Vitolinše, z kterého vypadne při uzavřením kádru ještě šest hráčů, se dostal obránci Uvis Janis Balinskis z Litvínova, Roberts Mamčics ze Zlína a útočníci Martinš Dzierkals z Plzně a Roberts Bukarts z Vítkovic.

Brankáři: Ivars Punnenovs (Langnau/Švýc.), Janis Kalninš (Växjö/Švéd.), Kristers Gudlevskis (Brynäs/Švéd.), Eriks Vitols (Dinamo Riga/KHL), Rudolfs Lazdinš (HK Riga/MHL) Obránci: Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Karlis Čukste, Patriks Ozols (všichni Dinamo Riga/KHL), Janis Jaks (Soči/KHL), Uvis Janis Balinskis (Litvínov/ČR), Roberts Mamčics (Zlín/ČR), Arturs Kulda (Krefeld/Něm.), Nauris Sejejs (La Chaux-de-Fonds/Švýc.) Útočníci: Lauris Darzinš, Nikolajs Jelisejevs, Daniels Berzinš, Martinš Karsums, Gints Meija (všichni Dinamo Riga/KHL), Miks Indrašis, Rihards Bukarts (oba Vladivostok/KHL), Rodrigo Abols (Örebro/Švéd.), Kaspars Daugavinš (Bern/Švýc.), Ronalds Keninš (Lausanne/Švýc.), Deniss Smirnovs (Ženeva/Švýc.), Oskars Batna (Jukurit Mikkeli/Fin.), Martinš Dzierkals (Plzeň/ČR), Roberts Bukarts (Vítkovice/ČR), Renars Krastenbergs (Villach/ICEHL), Andris Džerinš (Linec/ICEHL)

Širší nominace Ruska na olympijský turnaj

Hokejisté Ruska mají v širší, sedmatřicetičlenné nominaci na olympijské hry v Pekingu sedm majitelů zlatých medailí z Pchjongčchangu. Šanci zopakovat triumf mohou mít v týmu kouče Alexeje Žamnova obránci Vjačeslav Vojnov z Dynama Moskva, Jegor Jakovlev z Magnitogorsku a Nikita Něstěrov s útočníky Sergejem Andronovem a Michailem Grigorenkem z CSKA Moskva a dalšími forvardy Nikitou Gusevem z Petrohradu a Vadimem Šipačovem, Vojnovovým klubovým spoluhráčem.

Brankáři: Jaroslav Askarov, Alexandr Samonov (Petrohrad), Timur Biljalov (Kazaň), Ivan Fedotov (CSKA Moskva), Dmitrij Šugajev (Čerepovec) Obránci: Semjon Čisťakov, Damir Šaripzjanov (oba Omsk), Arťom Minulin, Jegor Jakovlev (oba Magnitogorsk), Alexandr Nikišin, Dmitrij Višněvskij (oba Spartak Moskva), Alexandr Jelesin (Jaroslavl), Šakir Muchamadullin (Ufa), Nikita Něstěrov (CSKA Moskva), Daniil Pylenkov (Petrohrad), Sergej Tělegin (Čeljabinsk), Vjačeslav Vojnov (Dynamo Moskva) Útočníci: Sergej Andronov, Michail Grigorenko, Pavel Karnauchov, Sergej Plotnikov, Anton Slepyšev (všichni CSKA Moskva), Anton Burdasov, Nikita Gusev, Andrej Kuzmenko, Kirill Marčenko (všichni Petrohrad), Arťom Anisimov, Artur Kajumov (oba Jaroslavl), Stanislav Galijev, Vadim Šipačov (oba Dynamo Moskva), Arťom Galimov, Dmitrij Voronkov (oba Kazaň), Аrsenij Gricjuk, Kirill Semjonov (oba Omsk), Andrej Čibisov (Magnitogorsk), Alexandr Kadějkin (Ufa), Vladimir Tkačov (Čeljabinsk)

Slovenská hokejová nominace a ZOH 2022 v Pekingu

Trenér Craig Ramsay společně s manažerem Miroslavem Šatanem sází i na mládí. V olympijské premiéře se totiž představí i dva sedmnáctiletí talenti Šimon Nemec a Juraj Slafkovský. Šatan k tomu ze zámoří dojednal příjezd devatenáctiletého obránce Samuela Kňažka. Z české extraligy je v nominaci hned devět hráčů, tři jsou z mistrovského Třince.

Brankáři: Patrik Rybár (Dinamo Minsk), Branislav Konrád (Olomouc), Matej Tomek (Kometa Brno) Obránci: Marek Ďaloga (Kometa Brno), Martin Marinčin (Třinec), Peter Čerešňák (Plzeň), Mário Grman (Hämeenlinna), Michal Čajkovský (Novosibirsk), Martin Gernát (Lausanne), Šimon Nemec (Nitra), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds) Útočníci: Libor Hudáček (Dinamo Minsk), Miloš Kelemen (Mladá Boleslav), Michal Krištof (Kometa Brno), Marko Daňo (Třinec), Miloš Roman (Třinec), Juraj Slafkovský (Turku), Tomáš Jurčo (Barys Nur-Sultan), Peter Cehlárik (Omsk), Marek Hrivík (Nižnij Novgorod), Kristián Pospíšil (Davos), Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Pavol Regenda (Michalovce), Adrián Holešinský (Nitra), Peter Zuzin (Zvolen)

Švédská nominace na Zimní olympijské hry 2022

Sedm mistrů světa a jedenáct nováčků na velké mezinárodní akci zařadil trenér švédských hokejistů Johan Garpenlöv do nominace na únorové olympijské hry v Pekingu. Ověnčen úspěchy je útočník Marcus Krüger z Curychu, který získal v letech 2013 a 2015 Stanleyův pohár s Chicagem, v roce 2017 zlato na světovém šampionátu v Paříži a Kolíně nad Rýnem a v případě triumfu v Číně může vstoupit do Triple Gold Clubu.

Brankáři: Magnus Hellberg (Soči/KHL), Lars Johansson (Petrohrad/KHL), Adam Reideborn (CSKA Moskva/KHL) Obránci: Erik Gustafsson (Lulea), Jonathan Pudas (Skelleftea AIK), Lukas Bengtsson (Dinamo Minsk/KHL), Emil Djuse (Rapperswil-Jona/Švýc.), Oscar Fantenberg (Petrohrad/KHL), Christian Folin (Frölunda/Švéd.), Linus Hultström (Magnitogorsk/KHL), Henrik Tömmernes (Ženeva/Švýc.) Útočníci: Jacob de la Rose, Linus Johansson, Gustav Rydahl (všichni Färjestad), Carl Klingberg, Anton Lander (oba Zug/Švýc.), Joakim Nordström, Lucas Wallmark (oba CSKA Moskva/KHL), Dennis Everberg (Rögle), Max Friberg (Frölunda), Pontus Holmberg (Växjö), Fredrik Olofsson (Oskarshamn), Daniel Brodin (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Mathias Bromé (Davos/Švýc.), Marcus Krüger (Curych/Švýc.)

V sestavě Švýcarska na ZOH nechybí Ambühl

V nominaci hokejistů Švýcarska na únorové olympijské hry v Pekingu nechybí ani osmatřicetiletý útočník Andres Ambühl z Davosu, který se pod pěti kruhy představí už popáté. Je také jedním ze čtrnácti držitelů stříbra ze světových šampionátů v letech 2013 či 2018 v týmu kouče Patricka Fischera.

Brankáři: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zug), Joren van Pottelberghe (Biel-Bienne) Obránci: Santeri Alatalo, Romain Loeffel, Mirco Müller (všichni Lugano), Christian Marti, Yannick Weber (oba Curych), Raphael Diaz (Fribourg-Gottéron), Michael Fora (Ambri-Piotta), Ramon Untersander (Bern) Útočníci: Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Sven Senteler, Dario Simion (všichni Zug), Sven Andrighetto, Denis Hollenstein, Denis Malgin (všichni Curych), Andres Ambühl, Enzo Corvi (oba Davos), Christoph Bertschy (Lausanne), Gaëtan Haas (Biel-Bienne), Simon Moser (Bern), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Joël Vermin (Ženeva)

V nominaci USA na ZOH 2022 patnáct hráčů z univerzit

Hokejisté Spojených států amerických zařadili do nominace na únorové olympijské hry v Pekingu 15 hráčů z univerzitní NCAA. Mezi nimi je i útočník Matty Beniers z University of Michigan, jehož si loni vybral jako dvojku draftu nováček NHL Seattle. Dva hokejisty vzal generální manažer John Vanbiesbrouck z nižší AHL a osm členů pětadvacetičlenného kádru působí v evropských soutěžích.