Pešán: Odvolávaný jsem od první minuty. Poučili jsme se a vzali zkušené

Kromě 24 jmen, která zazněla, je připraveno dalších 30 hráčů mimo oficiální (ne)finální seznam jmen. „Očekávám, že nominace se ještě dramaticky změní, protože víme, jaká je situace ve světě. Navíc se ještě odehraje několik soutěžních utkání. Třeba česká extraliga má program ještě 1. února, tedy den před odletem," zmínil Pešán. Konečná nominace bude uzavřena až 24. ledna. Do té doby se může libovolně změnit.

Co dalšího může změnit váš názor při konečné nominaci?

„Nejen covid, ale i zranění mohou do nominace zasáhnout. V neposlední řadě pokles formy. To znamená, že i v tomhle směru budeme hráče nadále sledovat. Důkazem budiž moje cesta do Švýcarska na sledování hráčů."

Jak Pešán odtajnil nominaci pro Peking. Jede Červenka, nevešli se Gulaš ani Chlapík

Na koho se tam jedete ještě podívat?

„Jedu se potkat s Romanem Červenkou, jelikož jsem ho viděl jen v televizi nebo na internetu. Když jsme poslední měsíc plánovali cestu do Švýcarska, tamní soutěž byla zrovna přerušená. Romana uvidím ve dvou zápasech, v tom druhém navíc hraje proti Davosu, takže se mrknu i na Matěje Stránského. Pak se ještě sejdeme na obědě s Janem Kovářem."

S jakou rolí v týmu pro Červenku počítáte?

„Chceme Romanovi ušít roli na tělo. Když se v nominaci udrží, bude hrát přesilovku na svém postu, kde je vynikající. Navíc jde o opakovaně skvěle bodujícího hráče ve švýcarské lize. Víme, že je to lídr a pravá ruka trenéra. Těším se na vzájemnou spolupráci."

Můžete přiblížit, jak jste přistupovali k nominaci? Sázeli jste spíš na zkušenost, když jde o olympiádu?

„Jak je vidět ze soupisky, je velmi zkušená. Věkový průměr je okolo 30 let, což je hodně. S Petrem Nedvědem jsme se shodli, že na mistrovství světa v Rize nám chybělo víc lídrů. Z toho jsme se poučili. Proto jsme vsadili spíš na zkušené hráče než na mladé. Doufám, že jsme udělali dobře."

Před Channel One Cupem jste říkal, že nominace bude víceméně podobná. Nakonec je ale jen třináct jmen stejných. Co rozhodlo?

„Neřekl bych pouze třináct jmen. Pořád je to vysoké číslo. Turnaj jsme pečlivě analyzovali a u určitých hráčů jsme přehodnotili názor, proto jsme se rozhodli pro dílčí změny."

Máte jasno o tom, kdo by měl plnit roli kapitána?

„Za mě osobně jasno mám. Ale první zápas nás čeká až za měsíc. Takže ještě máme čas, abychom tohle rozhodnutí oznámili hráčům osobně."

Jak moc velkou komplikací je přerušení KHL a nemáte obavy, že k podobnému kroku sáhnou i ostatní soutěže?

„Komplikace to není, nejsme jediný tým, který má ve svém kádru hráče z KHL. Jsme na to připravení. Máme nachystaný kemp a o to déle budeme mít hráče pod kontrolou. Budeme čekat na další hráče z ostatních lig. Takže i kdyby se přerušila další soutěž, jsme na to připravení."

Nemáte obavy o osud celého turnaje, s ohledem na to, co se děje?

„Chováme se tak, že turnaj proběhne a budeme na něj připravení."

Dovedete odhadnout, jakou úroveň bude mít turnaj bez hráčů NHL? A jak se mění ambice českého týmu?

„Tím, že nestartují nejlepší hráči na světě, kvalita samozřejmě utrpí. O tom žádná. Přesto si troufám tvrdit, že bude větší než na posledním světovém šampionátu. Sjedou se nejlepší hráči mimo NHL, což je pořád obrovská úroveň. I když jsem do poslední chvíle věřil v účast hráčů z NHL, musím říct, že naše ambice vzrostly. Soupeři mají oproti nám víc lepších hráčů na každý post. Tím nechci být alibista, doufám, že budeme černým koněm."

Kdybyste měl po dvou posledních Euro Hockey Tour objektivně určit sílu českého týmu, co mohou fanoušci očekávat?

„Polovina z nominovaných ty turnaje nehrála, nebo maximálně jeden. Tvář mužstva je tedy jiná. Určitě nechceme navázat na nedávné výsledky. To je jasné. Když připomenu, že loňský rok jsme za mě prošli herně i výsledkově s mladými hráči dobře, ale na MS v Rize to už tak slavné nebylo, věřím, že pomalý rozjezd v této sezoně bude mít za efekt to, že nejlepší formu budeme mít právě na olympiádě."

V čem musíte zlepšit herní projev, abyste na olympiádě uspěli?

„Nebudu vyzrazovat taktiku, ale chceme působit kompaktnějším dojmem. Navíc doufám, že budeme mít silné přesilovky, protože s ohledem na ně jsme stavěli mužstvo."

Co říkáte na slova svazového šéfa Tomáše Krále před olympiádou, že máte nůž na krku?

„Slova Tomáše Krále jsem neslyšel, ani nikde nečetl. Takže nevím přesně, kde se tohle vyjádření prezidenta svazu vzalo. Ale odpovím. Jsem odvolávaný už od první minuty, kdy jsem do této funkce vlezl. Je to součást mojí práce, jsem na to zvyklý. Jinak se k tomu nemůžu vyjádřit. Pro mě je to další motivace navíc uspět."