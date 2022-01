Brutální nejistota. Broš okomentoval výběr pro ZOH: Jaška bych taky nevzal

U některých jmen cítil překvapení. Především v útočných řadách si dovedl představit jiná ofenzivní esa. Michal Broš, mistr světa z roku 2000 a bývalý manažer pražské Sparty, si stále o elitním hokeji udržuje detailní přehled. Takže, v čem ho nominace překvapila? „Třeba mi chybí Filip Chlapík. To je jednoduché jméno, na to nejsou třeba žádní odborníci,“ podivil se nad faktem, že trenérský tým vynechal nejproduktivnějšího forvarda extraligy. A nezůstalo jen u něj.

Tiskovou konferenci stejně jako většina fandů sledoval. Zajímalo ho, kteří hokejisté budou Česko reprezentovat na únorovém turnaji v Pekingu. Než však přišla řeč na samotná jména v nominačním výčtu, zmínil čtyřnásobný český šampion Michal Broš překvapení z podmínek, které celý výběr doprovázely.

„Já bych to nazval jako brutální. Těch variant musí mít trenéři víc. Nejde, že máte na každý post nachystaná třeba dvě jména, to je málo, musí jich mít víc. Je potřeba počítat se vším, co přijde, a na to se podle mě v této době ani vlastně připravit nedá. Člověk to musí mít pořád připravené v příruční tašce,“ shrnul pětačtyřicetiletý Broš nejistotu, ve které musí i nadále být jak trenérský tým představovaný trenérem Filipem Pešánem a generálním manažerem Petrem Nedvědem, tak i samotní hráči.

Nicméně i mezi čtyřiadvacítkou vybraných nenalezl některá jména, která by podle něj díky svým výkonům pozvánku zasluhovala. „Není jich zase tolik, ale určitě se můžeme bavit třeba o Milanu Gulašovi. Nevím do detailu, jaká byla ohledně něj situace z hlediska chuti jet, ale je to další hráč, který by zapadl i do té zkušené sestavy, která byla nakonec vybraná,“ zmínil Broš jméno nejproduktivnějšího útočníka posledních extraligových let. „Je starší, zkušenější a drží si vysokou výkonnost po dlouhá léta. Ale trenérům se na tu šachovnici asi nevešel,“ dodal.

A plynule navázal na další extraligové jméno, které bylo v nominaci vysoce očekáváno. Po návratu z Finska se Filip Chlapík během několika týdnů stal klíčovým hráčem Sparty. A ano, může se namítnout, že se jí jako klubu nedaří, nicméně i v duelech, které nakonec celek Josefa Jandače nezvládl, patřilo blonďaté křídlo vždy mezi nejlepší na ledě. Dokázalo to přetavit i do produktivity. Chlapík tak společně s brněnským Peterem Muellerem nyní okupuje první místo v bodování extraligy.

„Chlapík je nejlepší hráč v extralize a borec, který má evidentně lauf. Ale asi z hlediska koncepce ofenzivních tahounů neměl v týmu místo. Je třeba mít i pracanty, dělníky ledu. Asi takové myšlenkové pochody bych viděl za tímto rozhodnutím trenérů,“ přidal Broš svůj pohled. „Trenéři asi mají svou vizi a hráče asi mají připravené do určitých rolí, hierarchie a systému. Kdokoliv nezasvěcený z okolí to může komentovat, jak chce, ale neznáme hlavní myšlenku, se kterou tam trenéři jedou.“

12 Tolik hráčů z nominace je starších třiceti let. Věkový průměr týmu (29,7) je vyšší než před čtyřmi roky v Pchjongčchangu (28,9).

Je pravda, že při skládání vyvolených pro olympijský vrchol se často zmiňuje, že hráč, který vládne bodování, by na samotném turnaji ani zdaleka nedostal takový prostor na ledě jako v klubu. Trochu to může připomínat situaci okolo Jana Marka v roce 2006, který tehdy také v dresu Sparty jasně ovládl produktivitu, ale na následné MS v Rize se nepodíval. Alois Hadamczik ho tehdy na šampionát nevzal.

Vzhledem k tomu, že Broš se dvakrát v kariéře stal i finským mistrem, rozpovídal se i o kometě Lukáši Jaškovi z Lahti. Ten až donedávna platil za nejvíce bodujícího hráče tamní soutěže, zaujal okamžitě. „Je to jeden z našich prospektů a určitě budoucích důležitých reprezentačních jmen. A já bych ho na tuto akci taky nezvolil. Protože zrovna v jeho případě jsem měl u něj výtky na turnajích z hlediska defenzivy. Měl v ní problémy. Ofenzivní talent má bez debat a potenciál také. Ale má tam z mého pohledu práci, co se týče celoplošné hry,“ souhlasí Broš s trenéry.