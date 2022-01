Žolíci z extraligy, kteří by dodali energii na ZOH: rychlíci, střelci i univerzál

Extraligová esa, jejichž jména při nominační tiskovce trenéra Filipa Pešána nezazněla. Přesto nejsou úplně ze hry a do Pekingu se možná podívají. Podoba kádru se podle slov trenéra ještě může měnit. Ať už z důvodu případné nákazy koronavirem, ale i formy již oznámených hráčů. Kdo jsou připravení žolíci, kteří mohou přijít na řadu?

Co se týká nabíjení na střely, je v extralize druhým nejlepším hráčem. Za 60 minut hry 5 na 5 je schopen připravit pro spoluhráče 14,5 rány. Lepší je už jenom David Krejčí (15,4). Navíc je jeho devízou pořád velmi slušný pohyb, univerzálnost a schopnost vyhrávat docela dost vhazování.

29 let

Matěj Blümel

21 let

Pardubice

v sezoně: 39/21 (11+10)

Raketa na bruslích, herně se zlepšuje, má větší a větší sebevědomí, v rychlosti dovede s pukem slušné kousky. Je silný v zavážení puku do útočné třetiny. Nominace na olympiádu by pro něj byla životní událostí, plnil by bez řečí jakoukoliv roli. Tohle je věc, která má pro chod týmu zásadní význam.