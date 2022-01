Koronavirus v reprezentaci. Guláš s testy i výsledky, někdo poletí později

I s ohledem na všechny okolnosti oznámí vedení reprezentace patrně již v sobotu jméno 25. hráče, který zaplní místo, jež zůstalo v předběžném výběru volné. Konečná nominace se uzavře v pondělí.

Vedle šestice s aktuálně pozitivními testy vyšly stejně výsledky již během týdne dalším dvěma hráčům. Ti už ale naposledy byli negativní, takže se mohli zapojit zpátky do přípravy. Na pátečním tréninku měl mít Pešán k dispozici při různě načasovaných příjezdech z klubů KHL devět hráčů, trénovat ale mohli jen obránci Lukáš Klok, Jakub Jeřábek a Libor Šulák a útočník Radan Lenc.

„Situace je složitá a mění se téměř na hodinové bázi. Vždy až ráno v den tréninku řešíme, kolik lidí bude schopno ten trénink absolvovat. Nedokážu teď vůbec říct, kdo a jak dlouho bude v izolaci, ale pozitivní i negativní hráči se stále testují na denní bázi. Jednoznačně nikdo ale nemá žádné příznaky, vše jsme zjistili pouze na základě testů. I když ty tréninky byly v pár lidech, byly na ledě kondičně náročné a hráči chodili i do posilovny,“ řekl novinářům v on-line rozhovoru trenér Pešán.

Hráči z KHL se pod jeho dohledem udržují v tréninku od pondělí. „Hráči s pozitivními testy okamžitě opouští tým a odchází do domácí izolace. Jeden negativní test vrací hráče zase zpátky do týmu. Museli jsme tomu všemu uzpůsobit i celý náš program. Nejenže jsme začali o týden dříve po přerušení KHL, ale tréninky jsou v malém počtu. Na tréninku jsme měli maximálně čtyři hráče, trénovali jsme dokonce i dvakrát v počtu dva hráči a brankář. Ty tréninky jsou samozřejmě velmi atypické,“ připustil Pešán.

První část hokejistů má odletět do Pekingu charterem s českou výpravou ve čtvrtek 27. ledna. „Dnes pozitivní sportovec do letu nemůže sednout a musí počítat s odkladem odletu,“ poukázal šéflékař olympijského týmu Jiří Neumann na přísná olympijská pravidla, platná od pondělí.

Sportovci či členové realizačních týmů, kteří 30 a méně dní před odletem prodělali koronavirus, musejí mít před odletem pět negativních PCR testů v pěti dnech po sobě a schválení čínské strany, že mohou odcestovat. Druhá část hokejistů s hráči z extraligy a dalších evropských soutěží má letět 2. února.

Do skupiny hráčů z KHL patří vedle v pátek trénující čtveřice ještě brankáři Šimon Hrubec, Roman Will a Patrik Bartošák, obránci Ronald Knot, Vojtěch Mozík a David Sklenička a útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem. V posledních dnech se připojil k mužstvu také asistent Jaroslav Špaček, druhý z asistentů Martin Straka ještě zůstává v domácí izolaci.

„Uvidíme, v kolika skupinách nakonec do Pekingu odletíme. Někteří hráči byli dokonce negativní při odletu (z klubů), po příletu byli pozitivní a po dvou dnech jsou zase negativní. Je v tom vážně hrozný guláš,“ uvedl Pešán.

Minulý týden ve čtvrtek ohlášená nominace se 24 hráči ještě není konečná. Uzavře se definitivně v pondělí, pak už jsou změny možné jen ze zdravotních důvodů. Jedno místo si Pešán s generálním manažerem Petrem Nedvědem, jenž má za nominaci hlavní zodpovědnost, nechali volné. Veřejně zaznít by mělo v sobotu. „Na tohle téma jsme měli dlouhou debatu s Petrem Nedvědem a Jardou Špačkem. Myslím, že to jméno oznámíme už zítra,“ řekl Pešán. Dalších dvacet hráčů je připraveno na seznamu náhradníků.

V případě, že by měli hráči koronavirus a nemohli do Číny letět, naskočí za ně některý z náhradníků. „Řeší se to jako v případě zranění,“ řekl šéf české mise Martin Doktor.

V tuto chvíli se vedení národního týmu možnými změnami v nominaci nezabývá. „Prozatím s tím nijak míchat nebudeme, ani to nejde. Sledujeme hráče, kteří hrají, i když jich moc není. Ale nemáme teď šanci cokoliv měnit, jen hráče testujeme a počítáme. Mezi těmi náhradníky jsou ale hráči, kteří jsou kompletně informovaní ohledně všech věcí, které jsou potřeba k tomu, aby hráč mohl odletět,“ uvedl Pešán.

Od soboty večer už bude tým až do čtvrtečního odletu v „bublině“. „Budeme jen na hotelu a v O2 areně. Dosud - jak hráči postupně přijížděli - to ještě oficiální bublina nebyla. Od soboty ale budeme přímo v hotelu vedle O2 areny, takže budeme chodit z kabiny na hotel suchou nohou,“ přiblížil Pešán.

Zvažoval i možnost zrušení kempu až do dne odletu. „Ve hře to bylo, ale sami jsme si říkali, že bychom také mohli zjistit tři dny před odletem, že je půlka týmu pozitivní. Nechci vypadat jako alibista, ale ta situace vážně není jednoduchá. Ale popereme se s ní. Jsou týmy, které jsou dávno zavřené v bublině ve velkém počtu hráčů. Ale i ty, které kemp ještě vůbec nerozběhly,“ konstatoval Pešán.

Před OH čeká národní tým v neděli 6. února tréninkové utkání se Švédskem. Do turnaje vstoupí Češi ve středu 9. února zápasem proti Dánsku. O dva dny později hokejisty čeká v základní skupině B souboj se Švýcarskem a v sobotu 12. února nastoupí proti Rusku.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Již den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do něhož postoupí přímo vítězové skupin, nejlepší celek z druhých míst a lepší celky z předkola. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února.