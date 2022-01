Frolík o ZOH či Červenkovi: Snad mu forma vydrží. V Moskvě nebyla pohoda

Už jste stihl zaznamenat nějaké zprávy z Pekingu?

„Něco jsem viděl na sociálních sítích, i holky z reprezentace dávaly fotky na Instagram. Zatím to tam vypadá hezky, všichni si to chválí. Doufám, že to tak bude pokračovat a nenastanou komplikace.“

Je to v téhle divoké době těžké, aby se tým dal správně dohromady?

„Je to zvláštní, takové rozházené. Ale i přímo v Pekingu máme pět šest dní na to, abychom se sehráli a dali se nějak do kupy. Snad aklimatizace proběhne v pořádku a pak už naladíme tu správnou chemii.“

Český hokej čeká na úspěch už hrozně dlouho. Co to s vámi dělá před olympiádou?

„Je pravda, že potom, jak to vypadá v posledních letech, obrovská očekávání asi nejsou… Ale uvidíme, dokud nebudeme na místě, nemá cenu o tom nějak mluvit. Vím, že je to klišé, ale nesmíme se koukat moc dopředu a soustředit se hlavně na první zápas s Dány.“

Naposledy v prosinci v rámci Euro Hockey Tour to byly celkově hodně nepovedené výkony. Co hlavně se musí zlepšit?

„Bylo vidět, že nebyla úplná pohoda, tlak na nás trochu je. Člověk se od toho musí oprostit, jít od nuly, soustředit se na první zápas, získat si sebevědomí.“

Čtveřice českých reprezentantů hrajících ve Švýcarsku (zleva) Michael Frolík, Roman Červenka, Jan Kovář a Matěj Stránský na tréninku v O2 areně před odletem do Pekingu







30 zobrazit galerii

Na inspekční cestě ve Švýcarsku byl nedávno hlavní kouč Filip Pešán. Setkal se i přímo s vámi?

„Já jsem se to vlastně dozvěděl z médií, že se tam chystá. Za mnou nebyl, Lausanne je trochu dál. Ale byl jsem v kontaktu s Méďou (generálním manažerem Petrem Nedvědem ). S ním jsme ladili i věci ohledně příletu a tak.“

Co říkáte na to, jak se ve Švýcarsku daří Romanu Červenkovi ?

„Jsou s Rapperswilem překvapením celé soutěže, nikdo nepočítal, že budou tak vysoko. Hrají dobrý hokej, dvakrát nás porazili větším rozdílem. Červus hraje v pohodě, je vidět, že mu to sedí, je lídr v bodování celé švýcarské ligy. Má formu a doufám, že mu vydrží i do nároďáku.“

Jak olympiádu vnímáte z vašeho pohledu? Trošku jako odměnu za to, když jste musel skončit v NHL?

„Když jsem se vracel do Evropy, v hlavě jsem trošku měl, že šance je. Chtěl jsem hlavně hrát někde, kde budu vytěžovaný. Zvedl se mi čas na ledě. Přiznávám, že v hlavě jsem to měl od začátku. Hlavní je, abych si zvykl na užší led, který bude v Pekingu.“

Může vám celkově pomoct zkušenost z Her v Soči v roce 2014?

„Mám na to jenom dobré vzpomínky, všechno bylo na vysoké rovni. Bylo moc fajn se potkávat s ostatními sportovci. Chyběl tam hokejový úspěch, ale celkově to byla úžasná zkušenost.“