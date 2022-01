Covid dál kosí hokejové plány. Hrubec netrénuje, Bartošák neodletěl

Roman Will patří do trojice nominovaných brankářů pro olympiádu v Pekingu • Facebook.com/narodnitym

Další komplikace! Znovu se ukazuje, že největším soupeřem hokejové reprezentace je aktuálně covid… Kvůli nepřesvědčivým testům neodcestuje dnes do Pekingu ani brankář Patrik Bartošák, velmi nejistá je situace i ohledně uvažované jedničky Šimona Hrubce. Také on stále netrénuje, důvodem jsou s největší pravděpodobností také problémy s testy… Takže jediným hráčem, který dnes odletí do dějiště olympiády, je brankář Roman Will.