ONLINE: Čína - Česko 1:2. Skvělý zákrok Peslarové, drží těsné vedení

Česká reprezentantka Aneta Tejralová proniká do čínského pásma • profimedia.cz

České hokejistky vstupují do premiérového olympijského turnaje zápasem proti domácí Číně. Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny ve druhé třetině přidaly druhý gól díky krásné individuální akci Denisy Křížové, Číňanky však dvoubrankové manko dokázaly snížit v přesilovce. Získají české lvice na úvod zimních Her v Pekingu do tabulky skupiny B plný počet bodů? Utkání startuje ve čtvrtek v 5:10 ráno. Sledujte ho v ONLINE REPORTÁŽI na iSport.cz.