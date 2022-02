Poplach v nároďáku: Krejčího pozitivní test! Pešána rozladila extraliga

PŘÍMO Z PEKINGU | Ve středu se trenéři národního týmu radovali z příletu patnácti hráčů, kteří měli rozšířit jeho prořídlé řady. O den později řeší vážný problém. Po příletu měla pozitivní test největší hvězda výběru David Krejčí, s ním pak taky obránce Jan Ščotka. „U obou aktuálně čekáme na druhý potvrzovací test. Nechci ani spekulovat, co by absence Davida znamenala,“ říkal po tréninku trenér Filip Pešán.

Už pouhý pohled z balkónu tréninkové haly Národního stadionu v Pekingu vnuknul do hlavy otázku: kde je David Krejčí? Tréninkové jednotky se zúčastnilo 23 hráčů. Kromě Krejčího scházeli taky Jan Ščotka a Matěj Blümel.

V nejisté době každého napadlo totéž. Covid. To se nakonec bohužel potvrdilo. Kromě Krejčího měl pozitivní test taky obránce Ščotka.

„David zůstal ve vesnici. Zatím to ale snad nic neznamená, totéž se nám stalo i s Tomášem Hykou. Více informací budeme mít během pátku. Zatím doufám, že jde pouze o vystřelenou hodnotu,“ hlásil trenér Filip Pešán. Potvrzující testy měly proběhnout ještě ve čtvrtek večer a následně v pátek.

„Zatím jsem s Davidem ani nemohl mluvit. Do poslední chvíle před tréninkem jsme čekali na verdikt. Jen jsem napsal jména, které odjet můžou a která ne, a spěchal jsem na zimák,“ přidal.

S doktory zatím ani mluvit nestihl. „Museli jsme reagovat rychle. Zatím nevím ani ty přesné hodnoty testu. Situace je taková, jaká je, snad se s tím popereme,“ věří Pešán.

Pešán: Nechci ani spekulovat...

Přiznává však, že mu po obdržení nechtěné zprávy zatrnulo. Není taky divu. Krejčí má být klíčovým centrem jeho týmu. Mužem, kolem kterého se mančaft postaví. Vítěz Stanley Cupu a současný tahoun Olomouce měl přinést zkušenost, klid a kvalitu. To všechno je teď v oparu nejistoty.

„Nechci ani spekulovat, co by jeho absence znamenala. Počkal bych, doufám, že to tak nebude a připojí se k týmu. Je to ale samozřejmě nepříjemné. Nikdy nevíte, s čím ty skupiny přiletí. Hrozně nerad bych, aby se k nám do týmu covid zatáhnul. Děláme všechno pro to, aby se tak nestalo. Pevně doufám, že jsme tak moc testovaní, že to nehrozí. Na druhou stranu musím říct, že se teď bojím o to víc. Bohužel se česká extraliga nezastavila a hráči do posledního dne hráli zápasy. Riziko je veliké, bohužel to zrovna David odnesl,“ říká rozladěně reprezentační kouč.

Představoval si, že extraligové kluby vyjdou národnímu týmu vstříc a své hráče pro jeho potřeby uvolní dříve než po utkání 1. února v noci. Přání vyhověl pouze Třinec, který Pešánovi s generálním manažerem Petrem Nedvědem poslal beky Tomáše Kundrátka a Davida Musila. Olomouc a Sparta totéž odmítly. Den po odehrání ligového kola spěchali všichni na ruzyňské letiště k odletu.

Nedvěda zmíněné kluby odmítly, sám Pešán se už pak situací nezabýval. „Bohužel jsem už pak v Česku nebyl, měl jsem spoustu starostí s odletem. Jen jsem poslouchal názory zástupců extraligy, kteří odmítali jakékoli přerušení. Naopak ještě chtěli vložit další kolo někdy na 2. nebo 3. února. Neměl už jsem ani sílu to zkoušet.“

Rozšířit taxi squad?

Ve hře je i rozšíření taxi squadu, tedy záložního týmu náhradníků. Ten může čítat až šest jmen. Národní tým se zatím rozhodl povolat jen tři. „Máme hráče připravené v Čechách. Pokud budou i další výsledky špatné, museli bychom řešit, aby někdo z nich co nejdříve přicestoval. Teoreticky by mohli hned druhý den letět. Náhradníků je ale i tady pořád dost,“ doplňuje Pešán.

Pokud vše dobře dopadne, v pátek by mohl do Pekingu odletět brankář Šimon Hrubec. „Máme připraveného gólmana v Čechách, který s námi necestoval, ale mezi náhradníky ho máme. Myslím však, že to nebude potřeba. Šimon snad v pátek odcestuje. Jeho hodnoty byly tak hraniční, že s námi těsně odletět nemohl. Myslím, že zítra poletí, což je pro nás skvělá zpráva,“ usmál se Pešán.

Horší je situace kolem forvarda Michaela Špačka. „Musíme několik dnů počkat, pak se teprve rozhodneme, jestli ho do Pekingu vůbec povoláme.“