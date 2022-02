Rosandič se dočkal ZOH: Sice jsem se na Slovensku nenarodil, ale je to můj domov

„Nikdy jsem reprezentační nominaci neodmítnul, vždycky pro mě znamenala hodně, byl jsem připravený,“ říkal Rosandič pro sport.sk. „Sice jsem se na Slovensku nenarodil, ale je to můj domov. Byl jsem připravený, i kdybych tam měl jen trénovat a neodehrál ani jeden zápas.“

To se nestane. Zástupci slovenského týmu Rosandiče dodatečně povolali jako právoplatného člena. Nebude jen mezi čekajícími náhradníky. Tohle místo převezme Grman. „To už je definitivně rozhodnuté, Mislav půjde do hlavního a Mario do „taxi týmu“, protože je pořád pozitivní,“ potvrdil asistent generálního manažera Oto Haščák.

Na dva potřebné negativní testy v Bratislavě stále čeká útočník Peter Cehlárik, jeden chybí Michalu Krištofovi z Komety. Po příletu do Pekingu měli pozitivní testy obránce Samuel Kňažko a útočníci Tomáš Jurčo a Kristián Pospíšil. Netrénovali, nicméně výsledky pátečních testů u nich byly negativní, reprezentace tedy netrpělivě čeká na další kontroly.

Rosandič dostal dodatečnou nominaci jako dárek k 27. narozeninám. Absence jeho jména v původním seznamu překvapila. Na posledním mistrovství světa byl asistentem kapitána, na šampionátu byl vyhlášený nejlepším bekem Slovenska. Pravda, v Rize se dostal i do negativního světla, když byl disciplinárně potrestaný za plivnutí na rukáv švýcarského obránce Jonase Siegenthalera z New Jersey Devils.

„Byla to bizarní situace,“ bránil se Rosandič. „I trenér Craig Ramsay se mě ptal, jestli to byl úmysl. Odpřísahal jsem mu, že ne. Vyloučili mě, směřoval jsem na trestnou lavici. Mezi mnou a hráčem byl rozhodčí. Bohužel, v té chvíli jsem si odplivnul, což je zlozvyk mnohých hokejistů. Otočil jsem hlavu bokem, zpoza rozhodčího vyjel hráč a plivanec mu skončil na rukávu. Hned jsem mu ho utřel a omluvil se.“

V nominaci na olympiádu Rosandič věřil. Tím spíš, když NHL zrušila účast svých borců. „Byl jsem překvapený, že mě nevybrali, i když jistý jsem si nominací nebyl,“ vyprávěl slovenský bek pro sport.sk. „Věřil jsem, že bez hráčů NHL budu na hraně. Nakonec se ukázalo, že jsem se mýlil a mezi osm beků jsem se nevlezl. Nebral jsem to tragicky. O to větší radost teď mám z dodatečné nominace. Olympiáda byl můj sen.“

Před odletem se Rosandič těšil i na to, že se podívá i na jiné olympijské sporty. Pokud to půjde. „Dlouho mě lákají boby, ty bych chtěl vidět naživo,“ prozradil. „Dokonce jsem uvažoval, jestli bych se spustil ledovým korytem. Možná by mě svezla Viktória Čerňanská, která je mistryní světa do 23 let.“