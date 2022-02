Krejčí po prvním tréninku: Zajímá mě jen úspěch. V izolaci jsem si odpočinul

Jak jste nesl zádrhel s pozitivním testem?

„Je to za mnou. Bohudík problém přišel hned na začátku a teď už bude všechno v pořádku.“

Zamávalo s vámi oznámení o výsledku?

„Kdyby mi někdo řekl, že po dvou dnech skočím na led, byl bych v pohodě. Ale čekání příjemné nebylo. Doufal jsem, že další test bude negativní. Aspoň jsem si na druhou stranu trochu odpočinul po dlouhém letu. Viděl jsem nějaký film, zacvičil jsem si. Vnímám i tu pozitivní stránku, mohl jsem si odfrknout a před prvním zápasem zvládnu pár tréninků.“

A co pocit, když vám řekli, že jste volný?

„Musím se přiznat, že ze mě spadla velká tíha. Přijel jsem sem hrát hokej a bojovat za nároďák. Bylo by na houby, kdybych úplně bez příznaků proležel turnaj v hotelu někde mimo vesnici.“

Taky jste se rychle dostal na led a zpátky do tréninku.

„Jsem rád, že to konečně vyšlo. Cvičení šla rychle po sobě, trénink byl v pohodě. Už se soustředím jenom na to, abych byl lepší a lepší. Snad se v příštích dnech dobře připravíme a vletíme do olympiády vítězně.“

Máte za sebou jediný společný trénink. Přesto, jaký jste měl pocit ze souhry s Tomášem Hykou a Lukášem Sedlákem?

„Složení útoku jsem se dozvěděl až teprve před tréninkem. Chvilku před ním jsme se pobavili, ale fakt jen krátce. Musíme si sednout a nějaké věci si vysvětlit. Kluci jsou velice kvalitní hokejisti. Myslím, že nám to půjde.“

Zkusili jste si i přesilovky. Co vám nácvik může ukázat?

„V zápase jde o proměňování šancí. Teď jsme si jen zkusili, kde kdo bude stát a pár dalších drobností. Potřebujeme hlavně kvalitní finální přihrávku a zakončení. Všichni kluci z obou pětek umí dát gól, nahrát, podržet si puk. Ale každý se ujme trošičku odlišné role. Snad nám to bude klapat.“

Mrzí vás, že se nekoná nedělní cvičný zápas, který Švédové zrušili?

„Je to škoda. Mohli jsme si nějaké věci vyzkoušet, ale taky se mohl těsně před turnajem někdo zranit, někoho mohl trefit puk třeba při oslabení. Musíme věci brát takové, jaké jsou. Tak to taky děláme.“

Co pro vás vůbec znamená třetí start na olympiádě v kariéře?

„Jsem strašně rád, že zase můžu být olympionikem. Na minulých dvou hrách jsem koukal s otevřenýma očima, docela jsem si je užíval. Teď mě ale zajímá jediná věc. Úspěch. Soustředím se jenom na něj.“

Myslel jste na Peking delší dobu?

„Věděl jsem, že když budu makat a hrát dobře, tak mám velkou šanci dostat se do nominace - s hráči NHL i bez nich. Snažil jsem se, aby trenér nemusel dvakrát přemýšlet, jestli mě má vzít nebo ne.“